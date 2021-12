Jovens do AM são reconhecidos como líderes de transformação social

A seleção final aconteceu na última semana, em Manaus | Foto: Divulgação

A ONG Ashoka realizou a 3ª edição brasileira do programa Jovens Transformadores. Desta vez, a organização selecionou sete amazônidas, entre 16 e 18 anos, que se uniram a grupo internacional de jovens que lideram iniciativas de transformação social. Os amazonenses Gleice Tukano, de São Gabriel da Cachoeira e Samuel Benzecry, de Manaus estão na lista.

Os jovens brasileiros vêm passando por um processo de entrevistas e conversas com empreendedores sociais, educadores, comunicadores e gestores públicos, começando assim uma jornada para ampliar suas redes de colaboração. A seleção final aconteceu na última semana, em Manaus.

" Esses jovens estão à frente de algum movimento ou projeto e relatam que seu maior desafio está em garantir que todos possam se entender como agentes de mudança " Helena Singer, Líder da Estratégia de Juventude na Ashoka América Latina

A rede de Jovens Transformadores Ashoka está atualmente distribuída em países como Brasil, Bangladesh, Estados Unidos, Índia e Indonésia e conta com mais de 100 jovens que mobilizam centenas de outras pessoas.

Além dos amazonenses, entre os selecionados nesta edição estão: Beatriz Lacerda Grajaú, de Ananindeua (PA), Clara Gentil, de Santarém (PA), Gabriel Santos, de Altamira (PA), Livia Silva, de Capanema (PA) e Rian Corrêa, de Cachoeira do Ariri (PA).

Conheça os amazonenses selecionados:

Gleice Tukano, 18 anos, indígena, natural de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas. Dirige a iniciativa Juventude indígena pelo bem viver de hoje e das futuras gerações. Como adolescente indígena do povo Tukano, Gleice sempre foi afetada pelos problemas de sua comunidade e dos povos indígenas no Brasil.

Percebeu cedo que os principais problemas da sua comunidade também afetam diretamente o potencial de desenvolvimento e bem-estar da juventude. Ela então ingresso no grupo de jovens da FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro), que trabalha para enfrentar de forma coordenada os desafios das diferentes comunidades indígenas da região.

Por sua atuação, foi eleita para liderar o Departamento de Juventude da FOIRN. Seu trabalho consiste em engajar jovens lideranças em cada uma das 23 diferentes comunidades indígenas de três municípios atendidas pela FOIRN, para identificar e criar soluções coletivamente. O projeto também envolve crianças, líderes comunitários, idosos e professores. O objetivo da iniciativa é dar protagonismo aos jovens indígenas, fazendo com que suas vozes sejam ouvidas para promover mudanças em suas comunidades.

Samuel Benzecry, 17 anos, branco, natural de Manaus no Amazonas. Iniciou o Grupo de Estudos Themis ao perceber que os currículos das escolas da sua região não abordavam de forma satisfatória as histórias e cultura da Amazônia.

Ele e seus amigos criaram um grupo de estudos. Os membros da equipe têm diferentes papeis, como pesquisas e postagens sobre os temas de estudo no site e conta no Instagram do projeto. O impacto do projeto está relacionado com a melhoria das competências acadêmicas e conhecimentos dos participantes, cerca de 50 jovens ao todo. Dez desses jovens também escrevem artigos sobre a História local para divulgação online.

