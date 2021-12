Educação empreendedora¨ teve a participação de mais de 2 mil alunos

O objetivo é preparar os estudantes para a realidade e os desafios do mercado de trabalho. | Foto: Douglas Henrique/Seduc-AM

Manaus (AM) - Em agosto de 2021, o “Educação Empreendedora” – um dos 13 projetos prioritários do programa Educa+Amazonas – foi implementado na rede estadual de ensino, com o objetivo de preparar os estudantes para a realidade e os desafios do mercado de trabalho.

O projeto já alcançou cerca de 2 mil alunos, e é realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM).

O curso teve início em setembro de 2021, passando pelos municípios de Manacapuru, Lábrea, Autazes, Parintins, Barcelos e Boca do Acre.

Em janeiro de 2022, a primeira etapa do projeto será finalizada com os participantes de Manaus.



Os estudantes participaram do curso “Viagem ao mundo do Empreendedorismo”, que conta com conteúdos voltados à criatividade e autonomia.

A formação tem carga horária de 15 horas, e as aulas são ministradas por profissionais do Sebrae em escolas da rede estadual.

Com a finalização da primeira fase, 455 alunos serão selecionados para participarem da fase seguinte, com cursos avançados de empreendedorismo.

As aulas começam em março de 2022 e seguem até agosto.

Os melhores projetos de empreendedorismo apresentados ao fim do curso, serão premiados pelo Sebrae.

A secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, vê no “Educação Empreendedora” uma forma de ampliar os horizontes dos estudantes.

" Este é um projeto importante para mostrar que os alunos podem criar, ter autonomia, serem protagonistas de suas histórias, bem como é preconizado pelo Novo Ensino Médio. Certamente sairão ótimas iniciativas, que mostrarão outras oportunidades aos alunos. " Kuka Chaves, secretária estadual de Educação e Desporto

Iniciativa

O “Educação Empreendedora” é um projeto desenhado para alunos do Ensino Médio, em alinhamento aos pressupostos do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para que possam desenvolver habilidades e competências para pensar negócios e desenvolvê-los sob o prisma das ciências que norteiam as iniciativas empreendedoras.



Além da leitura de mercado, os estudantes estarão preparados para identificar oportunidades e criar planos de negócios, que serão apresentados na Feira do Empreendedorismo Estudantil do Amazonas.

Essa iniciativa cria um ambiente adequado ao desenvolvimento de startups e fomento de novos negócios.

Leia mais:

Jovens voluntários do AM podem ser premiados com R$ 25 mil e R$ 10 mil

Evento gratuito discute as perspectivas da educação no Amazonas