Projeto "Contraturno Digital" alcançou os 62 municípios do Amazonas

Manaus (AM) - O projeto “Contraturno Digital” já alcançou os 62 municípios do estado, ao longo de 2021, incluindo os municípios de baixa conectividade.

Ele é um dos 13 projetos prioritários do Educa+Amazonas, e foi implementado em agosto do ano passado. Neste ano, a iniciativa busca ampliar as aulas para todas as séries e componentes curriculares.

Em 2021, as aulas foram gravadas e veiculadas na grade dos canais televisivos e por meio do Youtube.

Nos municípios com conectividade baixa, o “Contraturno Digital” chegou pelo IP.TV, por meio de arquivos de videoaulas, cadernos de exercícios, gravação de DVDs e materiais impressos.

Além disso, em 2021, o projeto deu apoio, com conteúdos de estudos, para a preparação dos alunos para os exames do Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com duração de 15 minutos, as aulas contam com conteúdos objetivos, que trabalham diretamente os descritores críticos de todos os componentes curriculares para o 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio.

Integração

De acordo com o coordenador do “Contraturno Digital”, Felipe Lopes, as aulas podem ser incorporadas na rotina de atividades escolares com objetivo de auxiliar as escolas no desenvolvimento de atividades curriculares, on-line ou off-line.

" Isso é possível através da utilização dos cadernos digitais, de atividades para aluno e de orientação para professores. Através da mobilização para participação de simulados e demais estratégias pedagógicas incorporadas à programação do ‘Aula em Casa. " Felipe Lopes, coordenador do “Contraturno Digital”

Para este ano, o “Contraturno” busca a recuperação da aprendizagem dos alunos, que foi interrompida em decorrência da pandemia da Covid-19.



Isso acontecerá com a ampliação e com a implementação de aulas rápidas e dinâmicas de 15 minutos, que vão alcançar estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª a 3ª série do Ensino Médio.

Os conteúdos transmitidos no ano passado ainda podem ser assistidos nas plataformas digitais, nos seguintes links:

Saber Mais

https://www.sabermais.am.gov.br/pagina/contraturno-digital

Canal do Youtube – Contraturno Digital

https://www.youtube.com/channel/UCU2jgphv9xgCDHbVt-wxapw

Playlists dos canais

5º Ano: https://youtu.be/N8f4wTPei1s

9º Ano: https://youtu.be/jY3eJIW8Ge8

3ª Série: https://youtu.be/D9jEtLAck6A

