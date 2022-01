Inscrições para Mestrado em Saúde Coletiva da UEA são prorrogadas

O curso busca promover um conjunto de atividades que possibilitem a formação de egressos aptos para atuar como pesquisadores na produção de conhecimento teórico, epidemiológico e no planejamento e gestão em saúde. | Foto: Reprodução / UEA

Amazonas - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) prorrogou até o dia 12 de janeiro as inscrições para o curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Para se inscrever, o candidato deve enviar a documentação exigida no edital para o e-mail [email protected]



O curso busca promover um conjunto de atividades que possibilitem a formação de egressos aptos para atuar como pesquisadores na produção de conhecimento teórico, epidemiológico e no planejamento e gestão em saúde.

O programa conta com 16 vagas distribuídas em três linhas de pesquisa: Distribuição D determinação dos Agravos em Saúde na Região Amazônica (Epidemiologia); Política, Planejamento e Gestão em Saúde; e Diversidade Sociocultural das Práticas e Direitos na Saúde na Região Amazônica: atores, contextos institucionais e relações com os saberes (Ciências humanas e sociais em saúde).

O processo seletivo é voltado para portadores de diploma de curso de graduação em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). As vagas serão ofertadas por linha de pesquisa do PPGSC, dentro da área de atuação dos orientadores, a ser indicada pelo candidato no formulário de inscrição, e que norteará o processo avaliativo, incluindo a prova oral.

O resultado final do processo seletivo será divulgado em 23 de fevereiro de 2022. Para conferir o edital completo, basta acessar o link https://xfiles.uea.edu.br/data/xselecao/11491.pdf.

*Com informações da assessoria

