SSP garante segurança no 1° dia da reaplicação do Enem no AM

A operação contou com apoio de outros servidores, atuando de forma integrada com as equipes policiais | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM)- Neste domingo (9), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) reforçou o policiamento durante o primeiro dia da reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A operação contou com 188 policiais em Manaus e no interior.

O objetivo da operação é manter a ordem pública, proporcionando segurança e proteção aos candidatos e aos servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), nos locais de aplicação das provas do Enem e respectivas imediações.

Além disso, é realizada escolta das provas, desde a chegada no estado até a entrega nos locais de realização dos exames, passando pelos centros de armazenagem e distribuição.

A operação contou com apoio de outros servidores, atuando de forma integrada com as equipes policiais.

A operação Enem 2021 é coordenada pela SSP-AM, em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal (PF/AM), Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), Inep, Fundação Cesgranrio, Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Secretaria Municipal de Educação (Semed), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Correios e Amazonas Energia.

Leia mais:

Faculdade anuncia abertura de vestibular para medicina

Começa neste domingo (9) a reaplicação do Enem