Matrículas: transferências de alunos do AM começam nesta quarta (12)

O calendário é o mesmo para a rede municipal de Manaus | Foto: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

Manaus (AM)- Inicia nesta quarta-feira (12) o período de transferências de alunos de todas as modalidades de ensino da rede estadual.

A programação segue o Calendário de Matrículas de 2022 e pode ser realizada pelo site matriculas.am.gov.br ou presencialmente, em qualquer escola da rede pública estadual ou municipal.

O calendário é o mesmo para a rede municipal de Manaus. As transferências vão até a sexta-feira (14). Neste período, é possível fazer a transferência de todos os alunos, inclusive os que foram reordenados no dia 5 de janeiro, no caso em que a escola selecionada para o reordenamento não seja a desejada.

Para confirmar a matrícula na escola solicitada no procedimento de transferência, será dado o prazo de três dias úteis, a contar da data em que foi realizada a reserva, para apresentação da documentação de maneira presencial, conforme orientações que estarão especificadas no site de matrículas.

Os documentos solicitados para transferência são:

• Comprovante de escolaridade original

• Guia de transferência (caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou de município do interior do estado)

• Histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias

• Certidão de nascimento (original e cópia)

• CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de 18 anos

• Para os alunos maiores de 18 anos, de qualquer modalidade de ensino, será obrigatória a apresentação de comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula)

• Cartão de vacinação (cópia)

• Duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Dúvidas sobre matrículas

A Central de Atendimento está apta para auxiliar pais e responsáveis que estejam com dúvidas sobre os procedimentos de matrícula. Por meio do número 0800 092 5050, a ligação é gratuita. No serviço, mantido pela Secretaria de Educação, é possível esclarecer dúvidas e ter orientações gerais, das redes estadual e municipal.

A Central de Atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Por meio dela é possível consultar o código do aluno, as escolas próximas do endereço, os documentos necessários para a efetivação da matrícula, além de obter informações sobre os demais procedimentos.

Leia mais:

Confira o calendário do ano letivo de 2022 no AM

EJA aponta crescimento de 300% no Amazonas