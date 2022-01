Saiba como avaliar e escolher a melhor faculdade para ingressar

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Para quem está pensando em iniciar um curso de graduação em 2022, é importante pesquisar e ficar atento a alguns critérios que indicam a qualidade da instituição e dos cursos que oferece. Essa avaliação pode evitar dores de cabeça no futuro.

A diretora geral da Faculdade Santa Teresa, Amanda Estald, explica que o Ministério da Educação (MEC) é responsável por avaliar todas as instituições públicas e privadas do país e os cursos oferecidos. O MEC, diz ela, analisa desde a criação de uma faculdade e se ela cumpre os pré-requisitos para oferecer determinado serviço, até os cursos que dispõe. “O resultado dessas avaliações pode ser consultado por qualquer pessoa no site do MEC – www.portal.mec.gov.br.

Dessa maneira, o aluno tem parâmetros para identificar se a faculdade está preparada para recebê-lo e oferecer uma formação de qualidade”, destacou.

Entre as notas que podem ser verificadas no site estão o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC). O CPC avalia cada curso individualmente e o IGC é a nota média de todas as graduações oferecidas pela instituição.

Tem, ainda, o Conceito Institucional (CI), que analisa a faculdade como um todo, desde a sua infraestrutura física, como bibliotecas, laboratórios, além da qualidade do corpo docente, entre outros itens. As notas vão de 1 a 5, sendo 4 e 5 considerado nível de excelência. “Na Santa Teresa todas as notas são nesse patamar de 4 e 5, o que nos coloca entre os melhores do país”, afirmou.

Outro ponto importante é o credenciamento do curso no MEC. Todas as graduações devem ser autorizadas pelo órgão, caso contrário, o aluno terá problemas porque não vai poder receber o diploma, alerta Amanda Estald.

Segundo a diretora da FST, antes de escolher a faculdade, o aluno também deve verificar a grade curricular do curso que pretende ingressar. “É importante verificar os conteúdos que serão trabalhados ao longo da graduação e quais as prioridades da instituição na preparação do estudante para o mercado de trabalho”, ressaltou.

A diretora orienta, ainda, pesquisar sobre o corpo docente da instituição, para saber se são profissionais de referência, com experiência no mercado e com chance de efetivamente contribuir na formação do aluno.

Ouvir a opinião de pessoas que estudam na faculdade pode ajudar na escolha, diz ela, assim como pesquisar se a instituição possui programas de apoio para o aluno ingressar no mercado de trabalho. “Seguindo essas orientações, o aluno estará muito mais preparado para fazer a escolha certa da faculdade”, avaliou.

Vestibular

Amanda Estald ressalta que quem quiser conhecer mais sobre a Faculdade Santa Teresa, a instituição está aberta para recebê-lo. Ela informa, ainda, que estão abertas as inscrições para o vestibular dos 11 cursos oferecidos pela faculdade. Os interessados podem ir até a sede da instituição, localizada na Rua Acre, 200, no Vieiralves, ou se inscrever pelo site http://faculdadesantateresa.edu.br/vestibular.

