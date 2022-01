Profissionais da educação do interior do AM recebem capacitação

No primeiro dia, as reuniões foram realizadas utilizando a plataforma Google Meet | Foto: Arquivo pessoal

Manaus (AM) - Com a intenção de criar diálogos e promover a troca de experiências, gestores, pedagogos, e assessores pedagógicos das Coordenadorias Distritais e Regionais de Educação do Amazonas participaram do Encontro Informativo de Apresentação do Novo Ensino Médio (NEM), realizado nesta quarta (12/01) e quinta-feira (13/01).

O encontro ocorreu de forma virtual e contou com a participação do Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio, da Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas.

A secretária executiva adjunta Pedagógica, Hellen Matute, abriu os dois dias de evento.

" O Novo Ensino Médio é uma mudança que já vínhamos planejando, estudando, e foi feito por profissionais que buscam o melhor para rede pública de ensino. Esse encontro é justamente para alinharmos as políticas e sanar as dúvidas que ainda restem. " Hellen Matute, secretária executiva adjunta Pedagógica

No primeiro dia, as reuniões foram realizadas utilizando a plataforma Google Meet, atendendo as Coordenadorias Distritais de Manaus e respectivas escolas de ensino médio.



No segundo dia, o público de interesse foram as Coordenadorias Regionais de Educação, com suas escolas de Ensino Médio.

A transmissão foi via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) e pelo canal da Secretaria de Educação no Youtube.

Participaram da programação o diretor do Departamento de Gestão Escolar, Júlio Meireles, e o presidente do Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio, Tiago Lima, que presidiu o encontro.

Na oportunidade, Tiago Lima destacou a importância dos gestores escolares e equipes das Coordenadorias no processo de implementação da Reforma do Ensino Médio.



Para ele, o mais importante é manter um diálogo permanente entre os gestores e a equipe da Secretaria de Educação no intuito de minimizar as dúvidas.

Para isso, a Secretaria de Educação, por meio do Comitê de Implementação, disponibilizou um formulário para que os participantes pudessem tirar dúvidas quanto ao Novo Ensino Médio.

O documento segue disponível para acesso: https://forms.gle/C4BjsLY1TgfUCS137 .

Implementação do NEM

O encontro abordou as ações de implementação para o início do ano letivo de 2022, como a elaboração de orientações à equipe escolar; ampliação da jornada escolar para 3 mil horas (1 mil horas anuais); padronização das ofertas, com quatro estruturas curriculares, sendo: escola regular parcial diurna e noturna, escola em tempo integral e integral bilíngue.

Outro ponto abordado foi a formação continuada de profissionais da rede estadual; o material pedagógico dos Itinerários Formativos (IFs), por meio das Unidades Curriculares; e a parametrização do Sistema Integrado de Gestão (Sigeam) e do Diário Digital.

Além disso, foram passadas informações quanto às principais ações do Ciclo I de Implementação, para o triênio 2022-2024.

Leia mais:

Site registra mais de 1,9 mil transferências durante a madrugada

Principais mudanças do novo ensino médio são apresentadas no Amazonas