Professores e pedagogos vão receber reajuste de 9,19% no Amazonas

32.478 servidores da educação receberão, já na folha de pagamento de janeiro, o aumento. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Professores e pedagogos da Secretaria de Estado de Educação e Deportos do Amazonas irão receber, no salário de janeiro, o reajuste de 9,19%, referente às datas-base de 2020 e 2021. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 10 de janeiro de 2022, com sanção do governador Wilson Lima à Lei nº 5.770, que reajusta as datas-bases.

" Esse aumento vai contribuir muito para os projetos que tenho pela vida, e me anima bastante para me manter na carreira que escolhi. " Omar Silva, professor

A declaração é do professor Omar Silva, do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) expressando alegria em receber, já no primeiro mês do ano, a reposição salarial anunciada em outubro passado pelo Governo do Amazonas.

O professor é um dos 32.478 servidores da educação entre, professores, pedagogos e servidores de apoio específico à educação que receberão, já na folha de pagamento de janeiro, o aumento de 9,19% referente à data-base dos anos de 2020 e 2021.

Momento importante

A professora Gisele Mesquita, que leciona na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, na zona sul de Manaus, expressa o quão importante é o pagamento desse reajuste para professores e pedagogos.



" Acho super-relevante e necessária a reposição salarial para nossa categoria em razão da defasagem salarial nos últimos anos, com o aumento acelerado dos insumos, sobretudo das nossas necessidades essenciais. É importante ainda citar o reconhecimento do Governo do Estado na valorização do professor através do maior Fundeb da história, direito adquirido e superimportante no momento atual para aquecimento econômico do estado. " Gisele Mesquita, professora

