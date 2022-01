Saiba como melhorar a saúde mental e evitar doenças como a depressão

Algumas mudanças de hábitos podem ajudar bastante no processo. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Este mês é marcado pela campanha Janeiro Branco, que chama a atenção da população para a reflexão sobre questões relacionadas à saúde mental e emocional. Doenças como a depressão e a ansiedade estão cada vez mais comuns, prova disso são os dados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil 12 milhões de pessoas sofrem com depressão, cerca de 5,8% da população. A taxa é a maior da América Latina.



Segundo a mestre em Psicologia e coordenadora de Ensino da Faculdade Santa Teresa, Debora Nogueira, é urgente que as pessoas reflitam sobre as doenças mentais e emocionais. “Há dois anos estamos vivendo uma pandemia e o crescimento dos casos de depressão, ansiedade, entre outras doenças, tem crescido consideravelmente. Por isso, a importância de cada pessoa buscar o seu equilíbrio para enfrentar o momento. Claro que para alguns isso será mais fácil e outros precisarão de suporte profissional”, afirmou.

Algumas mudanças de hábitos podem ajudar bastante no processo. O primeiro e mais conhecido de todos, de acordo com a coordenadora, é manter a alimentação equilibrada e a inclusão de atividade física na rotina. “Quem imagina que essas duas coisas fazem bem apenas para a parte física, está enganado. O exercício físico, principalmente, faz com que diversos hormônios bons para o cérebro sejam ativados”, destacou.

Outra orientação é ter um tempo para o autocuidado. Uma dica é praticar meditação, ter momentos para a leitura ou assistir a um filme, passear com a família e amigos. “Parece algo óbvio e simples, mas que no mundo em que vivemos atualmente, com correria para dar conta de tudo, nem sempre é possível”.

De acordo com Debora Nogueira, a ansiedade está muito ligada ao medo do que está por vir. “Aprender a viver o momento e lidar com os problemas, um de cada vez, é a grande chave para ter equilíbrio. Não é fácil. E se a pessoa não consegue enxergar o cenário com calma, a recomendação é procurar um psicólogo. Não há vergonha nisso. O profissional vai auxiliá-la a encontrar mecanismos para superar o momento”.

Leia mais:

Apoio psicológico da SES-AM ultrapassam marca de 11 mil atendimentos

Saúde mental é um dos principais desafios da pandemia da Covid-19