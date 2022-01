Vai fazer faculdade? Veja áreas em evidência na carreira do Direito

O curso de Direito do Centro Universitário Fametro em Manaus recebeu nota máxima segundo avaliação feita pelo MEC | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Direito é uma área de estudos e ciência que objetiva pensar e garantir o cumprimento das normas jurídicas de uma sociedade. O curso existe no Brasil desde 1927, e foi o segundo curso superior a ser instaurado no País.



Para se profissionalizar e atuar na área do Direito é necessário cursar graduação reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Para exercer a advocacia é necessário passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

De acordo com o Coordenador do Curso de Direito do Centro Universitário Fametro, Unidade Leste, Mauro Braga, o crescimento dos cursos de Direito nas Universidades nos últimos anos se deve, dentre outras razões, à gama de profissões advindas de tal formação. Advogados, delegados, juízes e promotores são alguns dos exemplos de profissões exclusivas de Bacharéis em Direito.

"No que se refere ao Direito Digital, trata-se de uma nítida evolução dessa ciência decorrente dos novos tempos. A regulamentação desse ramo do Direito tende, sempre que aprimorada, a diminuir a propagação do que se convencionou chamar de fakes news e, dessa forma, fazer com que o Direito cumpra seu papel principal, qual seja, o de pacificação social”.

Confira tipos de carreira para profissionais de Direito:

1- Para as pessoas que cursam Direito, existem duas possibilidades de atuação: Setor público e Setor privado.

Principais áreas do Direito no setor privado:

Compliance, Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Tributário, Direito ambiental, Direito Empresarial, Direito do Consumidor, Direito Digital e Direito eleitoral.

O Coordenador relata “com a aprovação do Marco Civil da Internet em 2013, (Lei nº 12.965), toda a popularização do uso da internet alavancou o direito digital e virou realidade no campo jurídico que precisa acompanhar sempre as mudanças”.

O profissional pode seguir na carreira pública atuando na Promotoria, Defensoria Pública, Magistratura ou Procuradoria, e pode ter uma remuneração na faixa de R$12 a R$20 mil.

“No setor privado existem várias possibilidades de atuação é um setor dinâmico e desafiador. O setor público, as possibilidades de atuação para os bacharéis em Direito, vão desde a magistratura até a advocacia pública”, frisou Mauro.

Onde estudar?