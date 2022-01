Semed em Manaus inicia aulas de forma remota no dia 7 de fevereiro

A prefeitura ressalta que continua seguindo recomendações para amenizar a proliferação do vírus. | Foto: Divulgação/Seduc-AM

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que as aulas da rede municipal de ensino vão iniciar, de forma remota, no dia 7 de fevereiro de 2022.

A medida foi tomada em razão da pandemia de Covid-19, visando a segurança dos servidores, alunos e seus familiares.

A prefeitura ressalta que continua seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde para amenizar a proliferação do vírus.



