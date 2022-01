Alunos de Boca do Acre (AM) são destaque na Olimpíada de Matemática

Em Boca do Acre, foram conquistadas duas medalhas, uma de ouro e uma de prata | Foto: Arquivo Pessoal

Boca do Acre (AM)- Dezenove alunos da rede pública estadual de ensino do município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus) tiveram destaques e menções honrosas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação na última semana.

Em Boca do Acre, foram conquistadas duas medalhas, uma de ouro e uma de prata. Além dos estudantes, a Escola Estadual Danilo Corrêa teve o desempenho reconhecido e vai receber um kit pedagógico como premiação.

O aluno Isaque Fernandes dos Santos, da Escola Estadual (EE) Danilo Corrêa, foi um dos estudantes a receber menção honrosa pelo seu desempenho e conhecimento da disciplina de Matemática. Ele conta como ficou feliz com a conquista e agradece a todos que apoiam e incentivam os estudos.

" Estou muito feliz de obter esse certificado, ter participado das aulas em grupo e aprender com meus colegas foi muito bom. Minha mãe, que também é nossa professora, nos orientou e ajudou muito nos estudos, então agradeço a ela e a todos que incentivam o aprendizado da matemática " Isaque Fernandes, aluno

A professora de Matemática, Jaqueline Fernandes da Cruz, mãe de Isaque e orientadora dos alunos, reitera a felicidade com o resultado e dedicação de todos eles, além de agradecer pelo apoio e incentivo do governador Wilson Lima para os projetos e estudos da disciplina.

A docente é uma das profissionais que receberam homenagem pela Olimpíada e ainda um livro como prêmio. Além dela, outras duas professoras de Matemática, Antonia Marreiro da Silva e Maria Antonia Pereira Bessa, também foram homenageadas pelo desempenho do ensino da disciplina e suporte aos estudantes.

Alunos honrados

Da Escola Almirante Barroso, os alunos premiados na OBMEP são: Ingrid Vitoria Silva Mendonça, Fhedler Henrique Bessa Portilho, Jefferson Mendes Camurça e Kaiky Ramos Campos de Oliveira. Da EE Danilo Corrêa são Isaque Fernandes dos Santos, Vinicius Torquato Pinheiro, Arthur Souza de Lima e Evelyn da Mota Campelo.

Outra que teve alunos mencionados foi a Escola Estadual Coronel José Assunção, com os alunos Lucas Teixeira Vieira, Luany da Silva Benvindo, Pedro Henryk dos Santos, Vilison Freire Vera da Silva, Anna Clara Dutra Lima, Degeon Ronnaldy Ybarra Venancio, Davi Lucas Ybarra Venancio e Leonan Santos da Silva.

Completam a lista de estudantes premiados Alysson Turibio Silva e Raimundo Morais Neto, da EE Antonio José Bernardo Vasconcelos; e Antonio Márcio de Azevedo Lopes, da EE Barão de Boca do Acre.

