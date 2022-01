Manaus realiza a primeira Jornada Pedagógica de 2022 para gestores

O encontro foi realizado de forma on-line. | Foto: Eliton Santos / Semed

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou nesta segunda-feira, (24), a primeira Jornada Pedagógica de 2022 para educadores da rede municipal de ensino.

O evento teve como público-alvo gestores das 510 unidades de ensino da rede. Na terça-feira, 25/1, último dia, terá a participação dos pedagogos.

O encontro foi realizado de forma on-line pelo canal da Semed Educação Manaus no Youtube e contou com aproximadamente 530 participantes.

Com o tema do ano letivo da Semed deste ano, “Escola e sociedade na construção coletiva de uma educação de excelência para Manaus”, o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, falou sobre o início das aulas no dia 7/2, que será de forma remota, devido ao aumento de casos de Covid-19 em Manaus.

" Nosso objetivo era iniciar as aulas de forma presencial, mas estamos enfrentando a terceira onda do coronavírus, mesmo com 93% dos trabalhadores da educação vacinados e com os sintomas mais brandos, achamos melhor iniciar o ano letivo com aulas remotas. Todas essas decisões tiveram o apoio do prefeito David Almeida. " Pauderney Avelino, secretário municipal de Educação

O secretário também afirmou que isso não vai impedir que os alunos tenham uma educação de qualidade.

" As aulas remotas não vão nos impedir de mostrar o que aprendemos em 2021 e que vai ficar na história, e isso veremos com o resultado do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Enfrentar as dificuldades, fazer o melhor que pudermos, criar programas para facilitar a vida dos professores, gestores e de todos os profissionais da educação e da comunidade escolar, esse é o nosso lema, é o trabalho que realizamos e eu conto com a participação de todos e vamos mostrar para o Brasil que Manaus é capaz de oferecer uma educação de qualidade. " Pauderney Avelino, secretário municipal de Educação

A Jornada é coordenada pela Subsecretaria de Gestão Educacional (SGE), Departamentos de Gestão Educacional (DEGE) e do Departamento Geral dos Distritos (DEGD) e tem o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade para Manaus, fortalecendo o trabalho desenvolvido e contribuindo com orientações que subsidiarão a equipe pedagógica das Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Semed.

Assim como para os gestores e pedagogos das unidades de ensino da rede municipal com orientações pertinentes ao trabalho a ser desenvolvido para o início do ano letivo de 2022.

" É no centro que a educação realmente acontece, esse centro é onde está o professor e o aluno, que é a escola. Esse evento é algo espetacular, estamos lançando a pedra fundamental do ano letivo de 2022, que será um ano de grandes realizações na educação de Manaus. Buscamos a excelência na educação e para isso buscamos a qualidade que é o resultado do nosso compromisso, da competência e do trabalho. " Carlos Guedelha, subsecretário da SGE

Durante os dois dias do encontro, os participantes terão momentos de reflexão com palestras motivacionais e debates sobre os assuntos e estratégias pedagógicas que nortearão o planejamento das ações e procedimentos que serão realizados durante o ano letivo.

A assessora pedagógica da Divisão de Apoio a Gestão Escolar (Dage), Elizalde Ribeiro, orientou os gestores sobre o conselho escolar, grêmio estudantil e os programas federais.



" A Dage está aqui para apoiar o processo de implementação de programas, projetos de qualidade, possibilitando autoavaliação e com isso melhorar a gestão escolar. " Elizalde Ribeiro, assessora pedagógica da Divisão de Apoio a Gestão Escolar (Dage)

O primeiro dia contou com as orientações do Centro Municipal de Atendimento Sociopsicopedagógico (Cemasp), Gerência de Documentação e Auditoria Escolar (Gdae).

Já na terça-feira, a jornada será com a equipe das divisões de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) e a de Avaliação e Monitoramento (DAM) e as gerências de Formação (GFC) e de Tecnologia Educacional (GTE).

