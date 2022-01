Escola de Manaus desenvolve projeto voltado à astronomia

Entre as atividades realizadas estiveram as observações noturnas, com o intuito de reconhecer planetas e constelações. | Foto: Arquivo pessoal da professora Andressa Giacomin

Manaus (AM) - A Escola Municipal Eliana Lúcia Monteiro da Silva, na zona oeste de Manaus, já pode dizer que é das galáxias, isso porque desenvolve um projeto, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapeam), por meio do Programa Ciência na Escola (PCE), envolvendo astronomia.

De acordo com a assessoria, o projeto promoveu observações noturnas de fenômenos astronômicos e divulgou temas ligados à astronomia e à astronáutica entre a comunidade escolar e o público em geral. Sob a coordenação da professora Andressa Giacomin, mestre em Diversidade Biológica, participaram da pesquisa três alunas das séries 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental.

Entre as atividades realizadas pelas estudantes estiveram as observações noturnas, com o intuito de reconhecer planetas e constelações, captadas por registros fotográficos e anotações sobre a dinâmica celeste ao longo do tempo, além da realização de levantamento bibliográfico e produção de material para publicação.

A professora revelou que implantar e desenvolver um clube astronômico era um sonho que ela já tinha há algum tempo, e que se tornou possível graças ao apoio e o investimento disponibilizado pela Fapeam.

" A oportunidade de tornar esse sonho realidade, através de um projeto escolar e com fomento da Fapeam é algo muito satisfatório. A educação básica do Amazonas precisa dessa atenção por parte das instituições que acreditam no desenvolvimento científico em nossa região. " Andressa Giacomin, professora

O projeto foi desenvolvido no período de julho a dezembro de 2021. | Foto: Arquivo pessoal da professora Andressa Giacomin

O projeto foi desenvolvido no período de julho a dezembro de 2021, e contou também com a parceria da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que orientou os membros do clube sobre o uso correto do telescópio. O nome do clube, “Woramacuri”, significa “estrela da moça” e faz referência a um mito da etnia indígena Tikuna.

“Graças à parceria com a Ufam, tivemos a oportunidade de realizar uma observação utilizando um telescópio e ao mesmo tempo aprender o funcionamento do mesmo. Também criamos um perfil no Instagram, cujo objetivo é divulgar assuntos relacionados à história da astronomia, instrumentos óticos, curiosidades e atualidades sobre astronomia e astronáutica”, explicou a professora.

Segundo a coordenadora do Clube Woramacuri – Astronomia do Norte, a ideia é dar continuidade à iniciativa, devido ao amplo interesse pela astronomia que nasceu e cresceu entre pais, alunos, seguidores na rede social e demais simpatizantes dos assuntos abordados.

Sobre o PCE

O Programa Ciência na Escola é uma ação da Fapeam direcionada à participação de professores e estudantes da educação básica e suas modalidades: educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, atendimento educacional específico e Projeto Avançar.

O intuito da iniciativa é estimular a participação em projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica desenvolvidos no âmbito escolar.

A ação é desenvolvida em parceria com a Secretaria de Educação e Desporto e a Secretaria de Educação (Semed Manaus). Em 2021, a Fapeam aprovou 712 projetos.

