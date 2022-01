Alternativas tecnológicas de educação são apresentadas em Manaus

Para os representantes da empresa israelense, Manaus está caminhando para oferecer um serviço de alto nível para a população. | Foto: Salomão Júnior / Semed

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promoveu nesta quarta-feira, (26), uma visita ao Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lúcia Melo Ferreira Almeida, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, com a comitiva israelense, para apresentar soluções tecnológicas voltadas para a área da educação.

O encontro foi proposto pelo secretário da Semtepi, Radyr Júnior, com os representantes da empresa israelense Ewave MD Medical.Para o secretário Radyr Júnior, esse é um grande passo no projeto “Cidades Inteligentes”, da administração do prefeito David Almeida, que vai integrar as principais áreas de gestão da capital, por meio da tecnologia. Segundo ele, a inovação vai caminhar ao lado da educação, saúde e qualidade de vida.

" Estamos em mais uma tratativa sobre cidades inteligentes. A Semtepi vem trabalhando de forma transversal, e aqui a comitiva israelense está trazendo soluções tecnológicas para atender a população de Manaus. A ideia é tornar esse centro educacional, um espelho tecnológico e inovador. " Radyr Júnior, secretário da Semtepi

Ao longo da visita, os representantes da empresa israelense apresentaram ideias e mecanismos de alta tecnologia, para facilitar as atividades educativas.

Para eles, Manaus está caminhando para oferecer um serviço de alto nível para a população.

" Nosso sistema educacional caminha ao lado da tecnologia, por isso estamos apresentando um sistema inovador de ponta. Manaus tem um grande potencial para ser uma cidade inteligente, porque há pessoas interessadas em crescer. Aqui nós encontramos uma gestão acessível e aberta para novas tecnologias, aqui também encontramos pessoas capacitadas e que se interessam em ouvir. Dessa forma, vamos transformar Manaus em uma referência tecnológica, não só para o Brasil, mas para a América do Sul. " Shauli Nakar, co-fundador e gerente de Parceiros da empresa Ewave MD Medical

Professores e colaboradores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) também estiveram presentes e acompanharam toda a visita.

" Nos sentimos muito honrados em receber a visita do secretário e da comitiva de Israel. O prefeito David Almeida tem um olhar especial para a educação. Esse projeto vai trazer para a gente todo o aporte tecnológico, e isso é gratificante. " Elbert Almeida, gestor do Cime Lúcia Almeida

