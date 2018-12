Pau de bambu: sustentabilidade que vai da engenharia à culinária

Pau de bambu: sustentabilidade que vai da engenharia a culinária | Foto: Ione Moreno





Manaus – Utilizado na arquitetura do lendário palácio Taj Mahal, o bambu também pode ser incorporado na criação de objetos como louças, móveis, celulose, papel e até mesmo na culinária.

Utilizado há cerca de 9 mil anos, em diversas opções de uso, cada vez mais o pau de bambu cresce como opção de sustentabilidade em diferentes setores. No Amazonas, um casal de pesquisadores trabalha há 40 anos expandindo conhecimentos sobre a função e introdução dessa matéria prima no dia a dia.

A ideia de viver em um mundo onde o bambu já seja uma opção sustentável, inspirou o casal de cientistas amazonenses Ruy e Marilene De Sá Ribeiro a mergulharem de cabeça em estudos científicos que qualifiquem o pau de bambu como alternativa na busca por uma sociedade sustentavelmente equilibrada em níveis de consumo.

Após formarem-se consecutivamente nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, o casal passou por especializações acadêmicas na Inglaterra e nos Estados Unidos da América (EUA), experiências que preparam ambos para expandir a missão de introduzir a cultura do uso de bambu nas terras amazônicas - região que concentra a maior floresta nativa de bambus no Brasil.

Ainda subutilizado na América do Sul, Marilene e Ruy explicam que o bambu já é uma realidade incorporada em sociedades asiáticas, onde prédios são erguidos utilizando este tipo de madeira como base, substituindo elementos como cimento e aço no sustento da estrutura.

“A ideia de popularizar o uso do bambu aconteceu após décadas trabalhando com essa matéria prima. É claro que levar conhecimento para as pessoas sobre o assunto é algo que nos inquietava ainda na época da faculdade, mas a necessidade de levar esse assunto para a população aconteceu porque eu não me conformava em ver tantas toras de bambu apodrecendo e indo para o lixo, simplesmente por não haver conhecimento de como reaproveitá-las de forma útil”, conta a arquiteta Marilene.

Apresentar o pau de bambu como opção viável em propostas de engenharia civil é um desafio que já começou a ser superado pelo cientista Ruy de Sá. Há 11 anos, o pesquisador encabeçou o projeto que deu vida a “Vila Ecológica”, um espaço totalmente construído com bambus na substituição de ferros, e utilização da argila vermelha na substituição de cimento. O espaço 100% sustentável fica localizado na reserva florestal – Adolpho Ducke – no Km 26 da rodovia AM 010, e funciona como base de estudos para a causa ecológica.

" “A Vila Ecológica constituiu um ponta pé no sonho de viver em um mundo onde o bambu substitua a madeira, evitando que o desmatamento ocorra de forma cada vez acentuada, principalmente para uso de madeira em construção civil. Empresas usam madeira que ainda nem amadureceu na produção de móveis. Não dá nem tempo das árvores crescerem. O bambu é uma alternativa a esse problema. Além de ser uma madeira que dura séculos, a grande vantagem é que a planta cresce muito rápido", conta o engenheiro Ruy de Sá, que também trabalha a utilização do bambu na substituição de concreto. " Engenheiro Ruy de Sá, Pesquisador do INPA

Com mudas que crescem de 30 cm a 1m por dia, os cientistas explicam ainda que, em até quatro anos é possível contemplar uma plantação que é capaz de abastecer por décadas uma fábrica de produções com bambus.

Esse é o caso do bambuzal que alimenta o projeto de Marilene e Ruy há cerca de 40 anos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). A planta, com pouco mais de 30 metros de altura, é quem atende aos estudos científicos da dupla nas últimas décadas.

O processo de tratamento da madeira consiste em extrair a tora e depois inseri-la em uma espécie de incensário onde uma substância do bambu conhecida como amido é extraída, deixando a matéria prima pronta para ser usada.

“Com mais de 40 gêneros de bambus distribuídos somente dentro do Brasil, é um atraso social que as pessoas ainda não conheçam e compartilhem de todas as suas propriedades. Por isso, a nossa ideia é que a partir de 2019 nós possamos atuar de forma mais efetiva junto à sociedade. A ideia é que oficinas sejam realizadas para colocar a população literalmente com a mão na massa para aprender a construir móveis e etc...”, diz o casal que desde a faculdade dedica a vida aos estudos sobre a madeira.

Enquanto Ruy e Marilene não dão início as oficinas para ensinar técnicas de uso do bambu, a população pode conferir um pouco mais de perto as possibilidades de utilização da planta por meio da “Exposição Bambu”, realizada pelo casal de cientistas para aproximar os visitantes das possibilidades de serventia da madeira.

No local da exposição, móveis em miniaturas, utensílios de cozinha e até decoração de natal são alguns dos artesanatos colocados à disposição do público com o objetivo de despertar consciência ecológica e um futuro mais equilibrado entre quem começa a viver opções de vida mais saudáveis.

A mostra acontece até o dia 6 de janeiro de 2019, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), onde fica gratuitamente aberta a todos os tipos de público das 9h às 17h.



