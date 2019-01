'Global Jam Manaus' será realizado no dia 25 de janeiro

Tudo é feito em um ciclo de desenvolvimento de 48 horas | Foto: Divulgação

Manaus - O Global Game JAM edição 2019 (GGJ 2019) acontecerá nos dias de 25 a 27 de janeiro no Samsung Ocean Center, localizado na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA).

O evento acontece simultaneamente em mais de 90 países e os participantes terão 48 horas para criar um jogo que, ao fim do dia 27, será apresentado às 17h para o público em geral. Segundo os organizadores do evento, são esperados muitos jogos de qualidade.

Sobre o Global Game Jam (GGJ)

O Global Game Jam (GGJ) é o maior evento de criação de jogos do mundo, e acontece em escala mundial. Ele é focado no desenvolvimento de jogos com o objetivo de unir, desenvolver a criatividade e compartilhar experiências.

Tudo é feito em um ciclo de desenvolvimento de 48 horas. O GGJ incentiva as pessoas a participarem e contribuírem para esta disseminação global de desenvolvimento de jogos e criatividade.

Sobre o Samsung Ocean Center

O Samsung Ocean Center é um projeto da UEA e tem como missão a capacitação tecnológica e fomento ao empreendedorismo. O local oferece gratuitamente capacitação técnica combinada com temas relacionados à usabilidade e empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado durante todo o ano.

