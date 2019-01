'Século Google Day', um dia temático dentro da escola

O Colégio Século inicia o ano letivo de 2019 de um jeito bem diferente | Foto: Divulgação

Manaus - O primeiro dia de aula do ano é sempre um momento de expectativa e ansiedade para os alunos, especialmente quando tudo é novo: a classe, os professores, a disciplina e, para alguns, até a escola, a cidade e o idioma.

Para diminuir essa tensão e o frio na barriga dos alunos, o Colégio Século inicia o ano letivo de 2019 de um jeito bem diferente. Um dia de aulas show, apresentando as ferramentas google e todas as possibilidades técnicas que a escola possui – o Século Google Day. Esta é a segunda edição do evento, desta vez, como Escola de Referencia Google, sendo a primeira da região norte entre as 19 espalhadas pelo Brasil.

O Colégio Século sempre buscou desenvolver soluções educacionais inovadoras para atender a realidade das gerações digitais e a utilização das ferramentas Google for Education está cada vez mais crescente em sua metodologia de ensino. Na tradução em português, um Dia Google na Escola tem como finalidade integrar o aluno de forma prazerosa e cativante.

De acordo com a Diretora de Ensino, Tecnologia e Inovação da instituição, Nívia Carvalho, o Século Google Day faz parte do calendário da escola e tornou-se um evento muito esperado, porque além de ser o pontapé inicial para o ano letivo, a cada ano a programação recebe uma nova versão. Este ano as aulas serão no formato de oficinas voltadas para a interdisciplinaridade, dentro de uma programação bem pensada com apresentação de alguns projetos.

“Nós incluímos neste ano, a Geekie One para mostrar a toda comunidade escolar as soluções tecnológicas e digitais no mundo da educação com a presença do Assessor Pedagógico da Geekie, Hércules Luiz Junior, na realização de uma oficina. Queremos iniciar o ano potencializando ainda mais essas parcerias tão renomadas dentro desse movimento Google, no qual nós vivenciamos o ano todo e é claro, mostrar o que temos preparado para 2019”, explicou Nívia.

A programação terá início às 8h e vai até às 17h30. Na entrada, uma dupla de personagens infantis recepcionará os alunos para um primeiro dia de aula diferente, com várias atividades. Para o tão esperado dia, as salas serão todas ambientadas de acordo com cada temática, estimulando a imaginação de cada aluno, seguindo, assim, um cronograma de atividades criativas e expansivas.

Serviço:

O quê? Século Google Day

Quando? 28 de janeiro de 2019

Onde? Av. Coronel Teixeira, n° 4371, Ponta Negra

Horário? 8h - 17h30

