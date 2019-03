UEA promove primeiro 'Alavanca Manaus' este mês

Manaus - Com o tema “Fomentando oportunidades inovadoras e disruptivas para o Polo Industrial de Manaus”, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Agência de Inovação (Agin), em parceria com a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA) e Fundação Vanzolini de São Paulo, promoverá o 1º Alavanca Manaus 4.0, no dia 13 de março, a partir das 18h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), localizado na avenida Joaquim Nabuco, 1919, centro.

De acordo com a diretora da Agin, Kátia Meirelle, o evento vai apresentar a 200 representantes da indústria o potencial da UEA, FUEA e Fundação Vanzolini no desenvolvimento de pesquisas e soluções que vão ao encontro das necessidades da indústria local.

“A Agin irá gerir o portfólio de ambas as instituições e as soluções propostas para a competitividade do Polo Industrial de Manaus”, explicou Kátia.

O diretor da FUEA, Elias Moraes de Araújo, explica que o evento vem trazer para a universidade e para a fundação uma grande oportunidade de mostrar o que as duas instituições podem oferecer de estratégia para as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e para as organizações municipais e estaduais.

“Evidente que não queremos só captar recursos de P&D, mas mostrar para a comunidade do PIM, para o município e para o estado que hoje nós temos expertise para trabalhar projetos de inovação de tecnologia e ações que possam trazer otimizações para eles”, salientou Araújo.

Programação

A programação contará com a palestra “Liderança 4.0” comandada pelo professor doutor Léo Fernando Castelhano Bruno, que possui experiência nas áreas de Comportamento Organizacional, com ênfase em Liderança; Gestão da Mudança Organizacional e Pesquisa em Organizações; Engenharia de Produção, com ênfase em Gestão da Manufatura, Pesquisa e Desenvolvimento e Qualidade.

Sobre o palestrante

Doutor em Administração de Empresas pela Califórnia American University, o palestrante é professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral na área de Comportamento Organizacional e professor colaborador da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Bruno é graduado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de Mauá Instituto Mauá de Tecnologia, mestre em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e mestre em Administração de Empresas pela Califórnia American University.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Guaraná e pau-rosa são utilizados em produção de cosméticos

MEC repassa R$ 1,93 milhão às instituições federais de ensino do AM