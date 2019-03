Amazon oferece testes da Alexa a brasileiros

Alexa vai interagir com o dono e responder perguntas. Basta fazer perguntas e ela responderá | Foto: Divulgação

A Amazon anunciou que vai iniciar os testes com a assistente Alexa no mercado brasileiro. Inicialmente, a empresa vai oferecer para alguns clientes uma unidade do alto-falante inteligente Echo (um alto-falante controlado por voz, projetado inteiramente em torno de controles de voz) para testes.



Os escolhidos deverão utilizar e dar feedback para a empresa sobre o funcionamento da assistente Alexa, o cérebro por trás do Echo. Basta fazer perguntas a Alexa que ela responderá, tocará música, lerá notícias, vai dar condições do tempo, etc.

Ao longo do período de testes, Alexa ganhará mais funcionalidades. "Nesse período a Alexa nem sempre entenderá o que você falar, ou responderá da maneira esperada. No entanto, esperamos que experimente os novos recursos à medida que nossas equipes de desenvolvimento os disponibilizarão em português para a Alexa", diz o comunicado.

A Alexa foi desenvolvida para melhorar com o tempo. Quanto mais você interagir com ela, mais ela se adapta aos seus padrões de fala, vocabulário e preferências pessoais.

