Alunos do Amazonas são premiados em Torneio Nacional de Robótica no RJ

Evento aconteceu no Rio de Janeiro, no último fim de semana (16 e 17) | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Alunos da Escola SESI Abrahão Sabbá, no município de Itacoatiara, conquistaram, com a Equipe Libélula, o prêmio nacional na categoria “Pensamento Criativo”, ao participar do Torneio SESI F1 in Schools (F1 nas Escolas), no Festival SESI de Robótica, no Rio de Janeiro, no último fim de semana (16 e 17). O SESI Amazonas também foi agraciado por meio da equipe Team Prodixy 2, da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa, na categoria “Prêmio Conexão”, pela participação na competição First Tech Challenge (FTC).

Os desafios que envolvem estratégia, conhecimento lógico e domínio das tecnologias reuniram no fim de semana mais de 1.200 estudantes, entre 9 e 18 anos de idade, participantes das três competições de robótica, First Lego League (FLL), First Tech Challenge (FTC) e F1 in Schools. O SESI Amazonas participou ao todo com cinco equipes, sendo três das Escolas de Manaus, uma de Itacoatiara e a outra de Parintins.

Para percorrer uma pista de 20 metros no menor tempo possível, 17 equipes de diferentes estados brasileiros participaram do programa educacional pioneiro do SESI Nacional, a F1 in Schools. Os alunos projetaram carros em miniatura e um plano de negócios que envolve gestão de projetos, orçamento, comunicação, design, marketing e relações públicas.

O SESI Amazonas também foi agraciado por meio da equipe Team Prodixy 2 | Foto: Divulgação

A Equipe Libélula, da Escola SESI de Itacoatiara, conquistou o prêmio nacional da competição na categoria “Pensamento Criativo”, pelo diferencial durante todo o projeto e criações. Formada por três estudantes, a equipe era a menor na competição e única com alunos do 9º ano. O 1º lugar no pódio do Torneio SESI F1 ficou com a equipe baiana SevenSpeed, da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, de Salvador (BA).

“Os alunos da Libélula superaram as expectativas. Acredito que o nosso diferencial para a conquista do prêmio veio da ideia deles de, não apenas se inspirar na natureza, mas promover a preservação”, disse o técnico mentor do projeto da equipe, Nicanor Bueno, se referindo à missão e aos valores da escuderia da F1, criada pelos alunos, que transformam os cilindros de CO2 (motor do carro) em chaveiros para não serem descartados no meio ambiente.

Premiada na categoria “Conexão”, na competição FTC, a Equipe Team Prodixy 2 foi considerada pelos juízes a mais conectada com as metodologias Steam (Ciência, Tecnologia, Artes e Matemática), que permeiam a construção dos desafios. A equipe ganhadora da competição, com o “Prêmio Inspiração”, foi a Geartech Canaã, da Escola SESI Vila Canaã, de Goiânia (GO).

“É interessante avaliarmos a participação dos jovens em competições como essas. O Torneio promoveu acima de tudo o intercâmbio científico cultural entre estudantes de diferentes segmentos da educação, e essas experiências reforçam a autoestima, o desenvolvimento da autonomia, estimulam a pesquisa, ampliam os laços de amizade e favorecem a saúde mental”, ressaltou a psicóloga da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa, Hilda Costa.

Com roupas e botas espaciais, e acessórios com propriedades adesivas para facilitar a locomoção e realização de atividades no espaço, os integrantes das equipes Black and White, Lego Master e Team Prodixy, alunos das Escolas SESI do Amazonas, participaram da competição FLL com mais 84 equipes de todo o Brasil. No Torneio, que tinha como tema Into Orbit (em órbita, em inglês), as equipes paulistanas Jedi’s (Jundiaí/SP), Los Atômicos (Araras/ SP) e Red Rabbit (Americana/ SP) conquistaram o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente.

