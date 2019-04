Abertas inscrições para curso de robótica para público infantil

Manaus - O Impact Hub, em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), abre nesta quinta-feira (11), inscrições gratuitas para 10 vagas para o curso de Iniciação à Robótica, Programação e Games voltado para crianças.

O curso é direcionado a crianças de 6 a 11 anos de idade, que estejam cursando o ensino fundamental. Para a inscrição, os interessados devem levar a seguinte documentação: RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade (original e cópia).

As inscrições devem ser feitas nos dias 11 e 12 de abril, no Escritório do Empreendedor, na sede da Semtepi (antiga Semtrad), localizada na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, das 8h às 12h.



“Este curso apresenta as novas plataformas que serão utilizadas com mais frequência, futuramente. Nosso objetivo é entrar nessas profissões denominadas do futuro, justamente por integrarem uma área que ainda necessita de formação”, informa Fábio Castro, diretor do departamento de Qualificação Profissional, da Semtepi.

As aulas serão ministradas entre os dias 6 de maio e 7 de julho, das 13h às 17h, na sede do Impact Hub, localizada na avenida Efigênio Salles, 1.299, Aleixo, próximo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

