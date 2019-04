CDL Manaus lança portal de empregabilidade

Manaus - Buscando ampliar a inserção das pessoas no mercado de trabalho e dar a opção de cadastro para concorrer a uma vaga de emprego, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), lança nesta quarta-feira (17), o portal CDL Empregabilidade, em evento realizado no prédio do grupo, localizado no Amazonas Flat, Djalma Batista.

O site foi criado para aproximar os usuários das vagas de empregos disponíveis na região, auxiliando de forma rápida, fácil e objetiva, as empresas na indicação dos melhores profissionais, de acordo com suas demandas mercadológicas atuais, selecionando-os por categorias.

Totalmente gratuita e inédita, a nova plataforma desenvolvida pela CDL Manaus, permite àqueles que estão em busca de emprego, a divulgação de seus currículos, incluindo estágio. No ato do cadastro, o usuário informará os dados pessoais e e-mail. A partir daí o agendamento de entrevistas e, ainda, a gestão dos processos seletivos até a contratação do candidato, serão através dos dados disponíveis pela plataforma.

Os alunos e ex-alunos formados pela Universidade de Tecnologia do Varejo (UTV), setor educacional da entidade, terão uma categoria especial. O mesmo acontecerá na categoria militar, específica para pessoas que serviram e que tenham vínculos as forças armadas.

O público em geral também poderá concorrer a vagas disponíveis, desde que se encaixem nos pré-requisitos. A plataforma indicará cursos livres de curta duração oferecidos pela UTV a preços acessíveis com o intuito de ampliar as oportunidades de empregos para acadêmicos e egressos.

O Portal

O Portal CDL Empregabilidade já está disponível para o público no endereço www.cdlmanausempregabilidade.com.br , e tem como objetivo facilitar a inserção dos candidatos e agilizar o recrutamento feito pelos profissionais de Recursos Humanos, que contam com essa solução sem custos.

Além de um portal de recrutamento que permite às empresas filtrarem currículos de pessoas disponíveis no mercado, o CDL Empregabilidade conta com outras ferramentas que proporcionam o acesso a diversas oportunidades de crescimento e aprimoramento profissional, como agenda de cursos, oficinas, palestras e workshops.

Ainda, a plataforma retroalimenta o modelo acadêmico de ensino da UTV com as competências exigidas pelo mercado de trabalho, proporcionando aos acadêmicos uma aprendizagem aliada às necessidades mercadológicas atuais e futuras. O site consolida todo tipo de vaga, atendendo a demanda das empresas de cargos de estágios até posições mais estratégicas.





O Evento

Quando: 17 de abril (quarta-feira)



Horário: às 9h

Local: CDL Manaus, localizada na av. Djalma Batista, 3000 – Condomínio Amazonas Flat, Loja A- Parque 10, Torre Sul.

O evento contará ainda com um Coffe Break para os presentes.

