Paleontólogos identificam fóssil de mamífero gigante do Quênia

Especialistas em paleontologia identificaram uma nova espécie de mamífero gigante que viveu na Terra há 22 milhões de anos, o "simbakubwa kutokaafrika" ou "grande leão africano" (traduzido do suaíli), graças a um fóssil que estava há anos armazenado no Museu Nacional de Nairóbi, no Quênia.

Segundo um artigo publicado nesta quinta-feira pela revista "National Geographic", este novo animal, apesar do nome, não é um grande felino, como o leão.

Na verdade, trata-se do membro mais antigo descoberto de um grupo de mamíferos extintos denominados hienodontes, que têm certa semelhança com as hienas, embora não tenham parentesco.

