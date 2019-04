Seminário lançará primeira operadora de radiocomuncação do Norte

Manaus - A primeira edição do Seminário de Tecnologias Avançadas fará o lançamento da primeira operadora de radiocomunicação do Norte, a Connettere. O evento, que é aberto ao público, será realizado nesta quinta-feira (25), das 9h30 às 20h, no Novotel Manaus, localizado no Distrito Industrial.

A empresa de radiocomunicação visa dar mais segurança e garantir comunicação plena entre equipes de vigilância, portos, transportadoras e indústrias. "A necessidade de se ter uma comunicação sem falhas, confiável e sem depender da telefonia tradicional, foram os motivos para a implementação do serviço, que chega na região Norte já como a segunda maior operadora do país", explica o coordenador do evento, Giovanni Scotti.

O Seminário de Tecnologias Avançadas apresentará as principais novidades do setor de segurança e ainda terá uma palestra com o presidente nacional da Motorola Solutions, Elton Borgonovo. A empresa é referência no segmento de comunicação e videomonitoramento inteligente.

A expectativa é reunir cerca de 150 participantes, entre profissionais do setor e representantes da iniciativa pública e privada. Para participar, basta se cadastrar no Link .

Realização

Com mais de 20 anos de atuação, a Tecnorádio - Soluções em Comunicação é a promotora do evento. A empresa possui a maior revenda de rádios Motorola do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, além de ser a primeira e única empresa da região Norte certificada pela Motorola como Serviço Autorizado Motorola - SAM.

