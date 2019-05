Ciência confirma: Mulheres divorciadas são mais felizes e atraentes

A ciência afirma que as mulheres divorciadas são mais felizes e atraentes | Foto: Divulgação

O processo de divórcio é difícil para ambas as partes. Entrar em um período de instabilidade econômica, explicar a situação para os filhos e encarar as mudanças dessa etapa não é fácil. Apesar disso, a ciência afirma que as mulheres divorciadas são mais felizes e atraentes.

Esta descoberta é apoiada por um estudo realizado pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Sua autora, Linda Charvoz, analisou 10.000 casais separados e descobriu alguns fatos interessantes sobre mulheres divorciadas.

A pesquisadora teoriza que, como causa ou consequência de um divórcio, a mulher tende a se concentrar mais nas diferenças entre ela e seu ex-parceiro e pensar mais sobre os aspectos negativos do relacionamento e de seu antigo companheiro.

Por essa razão, “as mulheres […] percebem seus parceiros como menos atraentes fisicamente, sexualmente, socialmente e intelectualmente” do que eles próprios. Apesar disso, essas mulheres não consideraram sua própria atratividade como motivo para o divórcio.

Esse aspecto foi intensificado nas mulheres que pediram o divórcio. Essas mulheres tendem a ser mais independentes e capazes de tomar decisões, mesmo que sejam difíceis e afetem seu conforto. Iniciar um divórcio mostra que uma mulher está disposta a se sentir bem consigo mesma, e essa autoconfiança é notória.

Um outro estudo da mesma magnitude, realizado na Universidade de Kingston, no Reino Unido, descobriu que as mulheres geralmente são mais felizes do que no casamento depois de terem passado 5 anos divorciadas.

“No estudo, levamos em conta que o divórcio às vezes pode ter um impacto negativo na economia das mulheres, mas, apesar disso, elas geralmente são mais felizes do que os homens”, disse o professor Yannis Georgellis, autor do estudo.

“Uma possível explicação poderia ser que as mulheres que entram em um casamento infeliz se sentem muito mais liberadas após o divórcio do que seus pares do sexo masculino”, explicou o professor. Essa felicidade também pode ser vista de fora e tornar a mulher muito mais atraente.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeo: Fotógrafas do Norte expõem obras sobre mulheres em Manaus