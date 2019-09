Pré-venda do Galaxy Note 10 começa em Manaus

Manaus- A TIM está realizando a pré-venda dos novos Galaxy Note, que chegam ao mercado em dois modelos: o Galaxy Note10 e Note10+. Clientes da operadora terão brindes e descontos de até R$ 2.000 no lançamento dos smartphones, além de um voucher de R$ 200 em compras na loja online para quem adquirir os aparelhos na venda antecipada. A oferta é válida para novos e atuais clientes da operadora.

O Galaxy Note 10 tem tela cinematográfica Super AMOLED de 6,3 polegadas e câmera tripla com perfil profissional, uma ótima opção quem curte tirar fotos de alta qualidade para postar nas redes sociais. Atrelado ao TIM Black 10GB + 10GB – que garante 10GB para vídeos e mais 10GB para usar como quiser, além de redes sociais (Instagram, Twitter e Facebook) e WhatsApp ilimitados –, o Galaxy Note10 sai de R$ 5.299 por R$ 3.699.

Já o Galaxy Note10+ tem Super Processador Octa-Core e 12GB RAM, além da tela cinematográfica Super AMOLED de 6,8 polegadas, perfeita para quem gosta de assistir séries e filmes no smartphone. O cliente que adquirir este modelo no TIM Black Família 100GB tem R$ 2.000 de desconto (de R$ 5.999 por R$ 3.999). O plano tem assinatura Netflix inclusa, redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) e WhatsApp ilimitados, mais de 50 milhões de músicas e mais de 100 revistas com o TIM Music by Deezer e TIM banca virtual e sete dias de WhatsApp ilimitado em qualquer lugar do mundo e 30 minutos de ligações no exterior por mês.

A pré-venda da TIM acontece na loja virtual (lojaonline.tim.com.br) até o dia (19) de setembro. Clientes que realizarem a compra do Galaxy Note 10 ou Note 10+ durante o período ganharão um smartwatch Galaxy Active e um carregador sem fio duplo da Samsung. Para resgatar os brindes, é necessário cadastrar a nota fiscal no site samsungparavoce.com.br até o dia 22 de outubro.

Os dois modelos Galaxy Note 10 estarão à venda nas principais lojas TIM do país a partir do dia 20 de setembro.

*Com informações da assessoria