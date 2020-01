Falha: WhatsApp deixa brasileiros e parte do mundo "na mão"

O aplicativo WhatsApp é indispensável para quase todas as pessoas. Neste domingo (19), ele está indisponível em diversos países do mundo, inclusive no Brasil - que apresentou falhas no envio e recebimento de arquivos pelo aparelho celular.

Segundo informações do site DownDetector, que concentra reclamações de usuários sobre falhas em aplicativos e sites, o problema começou às 7h31 (horário de Brasília).

O problema maior enfrentado pelos usuários é para enviar mídias (imagens ou vídeos) e também para a troca de mensagens via áudio. Outras pessoas relatam problemas para conectar.

Às 9h17 (horário de Brasília), o sistema foi restabelecido.