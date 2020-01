Cientistas descobrem 'caminho' para cura do HIV

Um grande obstáculo nas pesquisas em busca de cura para a infecção pelo HIV é o que o vírus pode “esconder” dentro de células humanas, já que ele adota uma forma latente que impede sua localização por drogas ou pelo sistema imunológico. Cientistas anunciam ontem (22) o sucesso de dois diferentes métodos para “desentocar” o vírus da Aids, abrindo as chances para a tuação dos métodos de “cura”.

Os trabalhos, liderados pela Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e pela Universidade Emory, de Atlanta, EUA, obtêm sucesso em reativar sinais da presença de vírus em experimentos com macacos e camundongos.

Para tal, os pesquisadores usaram drogas que fazem com que o HIV saia da latência, deixando-o exposto. Um dos experimentos, liderado por Victor Garcia, de Chapel Hill, usou o AZD5588, droga criada para tratamento de câncer, que também atua na cadeia de imunes.

“Essa abordagem promissora para reversão da latência - em combinação com ferramentas apropriadas para a liberação sistêmica da infecção por HIV - aumenta muito as oportunidades de liberação”, escreveu o cientista com seus coautores no estudo de natureza científica.

O outro, liderado por Guido Silvestri, usa uma estratégia diferente. O grupo de Atlanta usou uma combinação de drogas para, ao mesmo tempo, inibir um tipo de célula imune que causa atividade de vírus em sua presença e aumenta a produção de interleucina, uma molécula que atua na utilização de imunidade. Os pesquisadores manifestam esperança de que a estratégia choque e morte (provocar o vírus para depois matá-lo) pode se tornar realidade para humanos.