Amazonense cria aplicativo de mobilidade que concorrerá com Uber e 99

Manaus - A partir desta segunda-feira (2), o manauense já pode usufruir dos serviços do mais novo aplicativo de mobilidade urbana da capital, o 55Br. A plataforma criada pelo amazonense Elson Rocha, é lançada no mercado com novidades, como a identificação prévia do passageiro ou motorista, seguro de vida ao condutor e cliente, além da taxação fixa.

O coquetel de lançamento do aplicativo acontecerá nesta terça-feira (03), às 15h, no Impact Hub Manaus, localizado na avenida Efigênio Salles, nº 1299, bairro Adrianópolis, zona centro-sul.



De acordo com o diretor-executivo da 55Br, Elson Rocha, o novo aplicativo de mobilidade urbana vem para revolucionar o mercado, sobretudo pela taxação fixa do valor da corrida e pela segurança garantida com plataforma a disposição da Secretaria de Segurança Pública.

" Não vamos cobrar taxas extras dos motoristas. Será 8% do valor da corrida. Ganham o motorista e o passageiro. Nossos clientes e motoristas irão passar por um banco de dados, onde não aceitaremos pessoas envolvidas em crime. Todo cadastro será com fotos e com o ‘Nada Consta’ da pessoa, onde se tiver processo criminal, automaticamente o sistema barra o cadastro. Nossa ideia é garantir a segurança para nossos membros da plataforma " Elson Rocha, Diretor-executivo da 55Br

Seguro de vida

Elson ressalta que o 55Br vai garantir seguro de vida para o passageiro e motorista, sem gerar custo a mais para os envolvidos. “Nossa missão é prezar pela segurança do motorista e do passageiro”, frisou.

Preocupado com o índice alarmante de assaltos a motoristas de aplicativo, Elson Rocha afirma que cada carro rodará com rastreamento em tempo real, onde o condutor poderá acionar por meio de um botão de pânico o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

“Vale ressaltar que cada carro será rastreado por nossa central. Se o motorista passar por uma emergência, ele aciona o botão que acionará a nossa empresa, o Ciops, e ainda mandará sinal de alerta para todos os motoristas que estiverem próximo do motorista parceiro”, informou.

O diretor-executivo destaca ainda que a passageira terá a opção de escolher somente motorista do sexo feminino.

" Tudo isso para garantirmos segurança as nossas mulheres. Não vamos tolerar nenhum tipo de crime contra a mulher ou contra qualquer cidadã " Elson Rocha, Diretor-executivo

Mais serviços

Além do serviço de corrida em carro popular, o passageiro poderá acionar no aplicativo carros utilitários para pequenas mudanças, guinchos e mototaxistas. “Todo o acionamento será por meio de aplicativo. O motorista terá descontos especiais no acionamento do guincho. Enfim, nossa missão é facilitar os serviços de mobilidade urbana em Manaus”, disse Elson.

Para usufruir dos serviços e se tornar um motorista basta baixar o app, disponível nas plataformas Ios e Android.

