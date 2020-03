Centro de Ensino estará presente na Campus Party Amazônia

Priscilla estará no palco Coding & Science apresentando o talk “Data Science na Educação: Como a ciência dos dados pode melhorar a educação” | Foto: Divulgação

Manaus - A capital amazonense já iniciou a contagem regressiva para o maior evento de inovação do mundo, a Campus Party. Entre os dias 18 e 22 de março, Manaus irá sediar pela primeira vez uma edição do encontro, que acontecerá na Arena da Amazônia. E o Centro de Ensino Literatus não poderia ficar de fora. A coordenadora de Tecnologia Educacional da instituição, Priscilla Nascimento Santos, será um dos destaques do evento com uma palestra sobre Ciência de Dados.

Mestra em Informática na área de Inteligência Artificial Aplicada à Educação pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Inovação Tecnológica pela Fucapi e Licenciada em Informática pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Priscilla atua na área de tecnologias educacionais e é entusiasta pelo emprego de Data Science na Educação.

No dia 20, a partir das 19h15, Priscilla estará no palco Coding & Science apresentando o talk “Data Science na Educação: Como a ciência dos dados pode melhorar a educação”. Durante a palestra, a coordenadora de Tecnologia Educacional do Centro de Ensino Literatus vai abordar como os dados podem auxiliar gestores na tomada de decisão, fazer previsões e oferecer uma educação personalizada ao aluno.

Priscilla é mestra em Informática na área de Inteligência Artificial Aplicada à Educação pela Universidade Federal do Amazonas | Foto: Divulgação

“Por meio de dados educacionais é possível acompanhar a trajetória do aluno com o objetivo de analisar o seu desenvolvimento. Com isso, a plataforma pode oferecer conteúdos adequados ao perfil de cada um e, ainda, identificar suas lacunas e potencialidades”, explica Priscilla.



Além disso, ela também aponta que a Ciência de Dados em sua essência pode auxiliar o aluno em um contexto multidisciplinar. Atualmente há alguns países que estão incluindo a Estatística e a Ciência de Dados na sua grade curricular. Em Los Angeles (EUA), por exemplo, os estudantes já podem optar por Álgebra ou Ciência De Dados.

“Essas ações estão disseminando a Ciência de Dados e proporcionando aos estudantes contato com uma visão crítica e analítica. Estamos lapidando os futuros cientistas de dados”, destaca a coordenadora de Tecnologia Educacional do Centro de Ensino Literatus.

Campus Party

Nesta edição da Campus Party, o tema central é “Meios de Pagamento”. A programação traz para o debate a união entre finanças e tecnologia, como transformar a sociedade democratizando a tecnologia, empreendedorismo na área de pagamento, criação de novas formas de desenvolver a economia mundial e inovação tecnológica de hardwares e softwares para apoiar o empreendedorismo. Os interessados em participar podem adquirir os ingressos no site oficial do evento: https://brasil.campus-party.org/

*Com informações da Assessoria