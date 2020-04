Startup de recrutamento oferece serviço grátis para empresas

Com o avanço da pandemia do coronavírus, alguns setores passam por um pico de demanda de contratações, sobretudo, os das áreas de saúde e varejo, no caso de supermercados. Para auxiliar nesse momento, a Connekt, plataforma inteligente de recrutamento digital, oferece de forma gratuita todas as as suas funcionalidades.

"Nós criamos essa ação visando auxiliar os setores que necessitam de ajuda para recrutar novos colaboradores, de forma mais rápida e eficiente. As empresas que buscam médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares do setor de saúde, sejam hospitais, laboratórios e até drogarias ou ainda, supermercados, de qualquer região do Brasil, têm direito a um mês de uso gratuito da nossa plataforma. Além disso, os candidatos têm, em um só lugar, as vagas disponíveis para cada perfil ", afirma Celson Hupfer, CEO da startup.

Dentro da plataforma da Connekt, as empresas podem abrir vagas e ordenar toda a jornada do candidato, é possível incluir testes online e entrevistas em vídeo. Além disso, a admissão também pode ser feita no modelo digital, por meio de uma parceria com a sturtup ÚnicoRH. Ambos os processos seguem as recomendações sobre distanciamento social, divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Atualmente, a Connekt conta com mais de 200 mil currículos de profissionais das áreas da saúde hospitalar e 800 mil no setor de varejo. Empresas que desejam utilizar a plataforma gratuitamente, podem acessar.



Para candidatos

Além dos editais abertos pelas próprias secretarias regionais de saúde, a Connekt também reúne vagas em todas as regiões do Brasil. Atualmente, existem mais de 3.900 vagas abertas, para todas as áreas do país. Os maiores números são para as regiões sudeste e nordeste. Para se candidatar ou avaliar as vagas e os requisitos exigidos, os interessados podem acessar.

Sobre a Connekt

A Connekt é uma plataforma inteligente de recrutamento digital, que oferece um sistema completo de atuação em todas as etapas do processo seletivo, desde a criação de novas vagas até a seleção de pessoas para contratação efetiva. A empresa tem como expertise a estratégia de marketing para atração de talentos, experiência digital simples para empresas e candidatos e o ranqueamento dos candidatos de acordo com o perfil da vaga e a cultura da empresa. Fundada em 2017 por Celson Hupfer e Henry Novaes para potencializar o trabalho de consultores de recrutamento e seleção, a empresa traz vantagens para gestores e equipes de Recursos Humanos, como maior autonomia, otimização de tempo para atividades estratégicas, redução de custos com processos seletivos e capacidade de mensuração dos níveis de compatibilidade dos candidatos. A Connekt já trabalhou quase 20 mil vagas de empresas como Grupo BIG, Teleperformance, Natura, Centauro, Raia Drogasil, Riachuelo, Restoque, Kumon, dentre outras.

*Com informações da assessoria