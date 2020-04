FUnATI lança site de pesquisa sobre os estudos do envelhecimento

Grupo de pesquisadores da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, em Manaus, Amazonas | Foto: Assessoria FUnATI

Manaus- Um grupo de pesquisadores da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) desenvolveu um site reunindo pesquisas e orientações nas áreas da Gerontologia e Biomedicina para acesso pelos profissionais de saúde e pela sociedade em geral.

O Biogeronto FUnATI ( https://biogerontofunati.com ) foi criado em parceria com grupos de pesquisas nacionais e internacionais, em especial o Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, o Laboratório de Biogenômica e o Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A FUnATI foi criada ha 12 anos no Estado do Amazonas, com a missão de promover qualidade de vida para os que tiveram o privilégio do envelhecimento. Além de oferecer atividades de extensão, ensino e cuidados com a saúde, a instituição é pioneira nos estudos do envelhecimento do homem da floresta, com pesquisas dedicadas à ciência da longevidade.

A ideia de criação do site partiu do grupo de pesquisadores, que sentiram a necessidade de contribuir com informações seguras e confiáveis devido o momento crítico o qual o mundo passa com pandemia do coronavírus.

“Considerando o imenso número de casos de morbidade e mortalidade em diversos países do mundo pelo coronavírus, a informação e as medidas de promoção e prevenção individual e coletiva se fazem extremamente necessárias. No entanto, devemos ter clareza de que este é o momento de seguirmos os especialistas, para não incorrermos em erros que possamos nos arrepender no futuro”, declara a coordenadora do Grupo de Pesquisa Gerontologia Biomédica da FUnATI, Verônica Azzolin.





*Com informações da assessoria