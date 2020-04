Operadora triplica velocidade de upload de internet via fibra no AM

A Oi alcançou em abril a marca de 1 milhão de clientes do seu serviço Oi Fibra, um dos principais pilares de negócios da companhia como prevê o plano estratégico de transformação em curso. Nesse momento de isolamento social provocado pela crise do coronavírus, a operadora está anunciando também o aumento da velocidade de envio de dados (upload) na fibra para seus clientes pessoas físicas e jurídicas (PMEs), que será triplicada. No Amazonas, a companhia possui mais de 23 mil clientes do serviço Oi Fibra, que está disponível na cidade de Manaus.

“Estamos trabalhando fortemente para garantir a entrega de serviços de qualidade aos nossos clientes, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias para preservação da nossa operação, do nosso atendimento e da saúde dos nossos colaboradores, visando amenizar os impactos da pandemia e contribuir com a manutenção das atividades no país”, afirma Rodrigo Abreu, presidente da Oi.

A Oi Fibra foi lançada em 2018 e desde então a companhia vem investindo constantemente na expansão e no aprimoramento do serviço para democratizar o acesso da população à mais moderna tecnologia de conexão de internet. Atualmente, a Oi Fibra está disponível para contratação em 5,7 milhões de endereços (homes passed) em todas as regiões de país. A partir de agora, a companhia irá triplicar a velocidade de envio de dados (upload) da Oi Fibra para todos os clientes do serviço.

A estratégia de fibra ótica da companhia é um projeto robusto que tem dezenas de milhares de colaboradores diretos e indiretos de diferentes áreas envolvidos, passando por vendas, atendimento, técnicos e engenheiros na operação de campo, entre outros, e conta com a participação de diversos parceiros, como a Huawei e a Nokia, que são referências mundiais em tecnologia de transmissão de dados. “Estamos orgulhosos por chegar a 1 milhão de clientes da Oi Fibra e nosso objetivo é nos tornarmos o maior provedor de infraestrutura do país”, completa Abreu.

A fibra é o coração da estratégia de negócios da Oi. De acordo com a operadora, ela possui a maior rede de transporte de dados instalada no país, com 370 mil quilômetros, até a casa do cliente. Toda essa infraestrutura garante mais velocidade e estabilidade na conexão, além de uma rápida expansão da oferta de serviço em todas as regiões do Brasil.

*Com informações da Assessoria