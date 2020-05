Facebook lança serviço de videoconferências para competir com Zoom

O Facebook lançou nesta sexta-feira um novo serviço de teleconferências, Messenger Rooms, para competir com o Zoom, que vive o auge durante o isolamento social para combater a pandemia de Covid-19

Messenger Rooms permitirá chamadas de vídeo com até 50 pessoas. Atualmente, o Messenger, também do Facebook, só permite oito participantes.

Assim como no caso do Zoom, os usuários do Messenger Rooms poderão convidar outras pessoas para as chamadas através de um link compartilhado pelo celular ou pelo computador, e sem a necessidade de baixar nenhum aplicativo ou criar outra conta. Dessa forma, será possível participar sem possuir uma conta no Facebook.

O novo serviço é totalmente gratuito, não tem limite de duração para as videoconferências e inclui funcionalidades como realidade aumentada e filtros de imagens e cores.