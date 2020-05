Projeto investe em startups inovadoras do AM para mercado tecnológico

Manaus – As startups são empresas que tem se mostrado inovadoras no Brasil e no mundo, muitos projetos buscam investir nos pequenos negócios e unir a criatividade delas para criar soluções ao mercado por meio da tecnologia, é o caso do O Samsung Creative Startups que busca capacitá-las para contribuir com o desenvolvimento tecnológico do país.

O Samsung Creative Startups é um programa de aceleração de startups que busca selecionar empreendedores que apresentem projetos compatíveis as áreas de interesses do mercado tecnológico conforme suas mudanças, como a realidade virtual, segurança e criptografia, saúde digital, internet das coisas e inteligência artificial.

Segundo o Coordenador Nacional do Programa na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, Paulo Quirino, o Samsung Creative Startups já selecionou 43 empresas que receberam apoio financeiro de R$ R$ 200 mil que são aplicados no desenvolvimento dos projetos.

“As startups selecionadas para fazer parte do projeto recebem uma mentoria desde o início do desenvolvimento dos produtos até o final. É isso que diferencia o nosso programa de aceleração de outros presentes no mercado, pois a Samsung investe na capacitação desses empreendedores por meio de profissionais experientes que irão auxiliá-los na montagem de seus produtos, tudo isso para que os novos empreendedores possam criar produtos inovadoras para um mercado tecnológico ainda melhor ”, explicou.

Bootcamp

O processo de wokshops dá oportunidade para que os empreendedores conheçam ainda mais o mercado tecnológico | Foto: Divulgação/ Samsung

Para se candidatar ao projeto, os produtos desenvolvidos pelas startups precisam ser compatíveis com os campos de interesse disponibilizados pela empresa no edital, após serem pré-selecionados os empreendedores têm a oportunidade de conhecer um pouco do universo que os espera caso sejam selecionados para ingressarem no projeto por meio do processo de Bootcamp.

“Um dos processos para selecionarmos as startups é levar esses empreendedores para workshops dentro da empresa onde ele possa se familiarizar e buscar o máximo de conhecimento possível para caso seja selecionado possa estar ciente de como será seu trabalho e o desenvolvimento do projeto”, afirmou Quirino.

O processo de workshops também é uma maneira de que os participantes sejam avaliados, essa é a última etapa e aquele que define os pequenos negócios que serão selecionados.

“Nessa etapa é onde podemos ter um contato maior com os candidatos e é por meio dela que avaliamos a maturidade dos empreendedores, comportamento, as ideias e o conhecimento e expectativa que ele possui sobre o seu projeto, pois queremos saber se eles realmente têm uma visão de mercado ao ponto de entender a diferença que os projetos irão trazer no futuro”, destacou o coordenador.

Em 2020, os workshops foram realizados de forma virtual e segundo o coordenador a etapa é de extrema importância para todos os candidatos.

“Todos têm a oportunidade de ter contato com novas fontes de conhecimento até mesmo para aquele que não foi selecionada para fazer parte do projeto já possui um diferencial por ter conhecido e se comunicado com grandes ferramentas e profissionais”, analisou Paulo.

Inovações na Amazônia

De acordo com Quirino, as startups do Amazonas têm ganhado um espaço cada vez maior no projeto, em comparação ao ano passado foram mais de 17 startups aprovadas para a fase de pré-seleção.

“Em 2019, tivemos apenas duas empresas inscritas no projeto já esse ano foram 19 pré-selecionadas, onde abrimos espaço para dez ingressarem no programa de aceleração. Esse retorno tem sido muito positivo, pois percebemos uma variedade de propostas entre os projetos apresentados para o futuro da região Norte”, destacou.

Todos os anos o programa seleciona até 20 empreendimentos, sendo 10 especificamente da região Norte do país devido ao edital especifico lançado pela empresa que busca selecionar startups que apresentem projetos inovadores para as áreas de educação e saúde.

“A Samsung entende que dando oportunidades a essas startups é uma forma de contribuir para o mercado e também a sociedade por isso a necessidade de selecionar produtos e serviços inovadores que possam transformar a nossa realidade. Esse é o caso das startups do Amazonas onde estamos investindo naquelas que apresentem ideias diferenciadas para a saúde e educação todos através da virtualização e tecnologia”, finalizou Paulo.