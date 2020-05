WOW oferece programa de aceleração 100% online para startups do Norte

Criada em 2013 em Porto Alegre, a WOW já investiu em cerca de 80 startups. Uma delas é a Trocados, de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - No próximo dia 12 de junho, terminam as inscrições para o Batch#17 da WOW Aceleradora, processo de seleção que definirá as startups early e growth stage da região Norte e de todo o Brasil que receberão investimentos de R$ 80 mil e R$ 200 mil. Neste momento de pandemia, todo o processo de seleção, da inscrição à definição das selecionadas, será feito online, transferindo a interação entre investidores e empreendedores exclusivamente para as plataformas digitais.



“A cultura do olho no olho ainda é forte no País. Mas, muitas vezes, os custos de deslocamento podem ser uma barreira para quem está iniciando no bootstrap”, diz André Ghignatti, CEO da WOW Aceleradora, que atua em parceria com consultorias de RH para o levantamento do perfil comportamental dos empreendedores que participam do processo seletivo de aceleração. “Isto ajuda muito, ainda mais agora, quando não temos o contato físico”, completa.

O programa de aceleração da WOW já era online, com algumas atividades presenciais - que agora também foram adaptadas. Em abril, a WOW ofereceu para suas aceleradas um trilha de conteúdo online focada em vendas (construção do processo, ferramentas, recrutamento de vendedores e análise de desempenho). Nos próximos dois meses, os conteúdos para os empreendedores serão voltados a marketing digital e customer success.

André Ghignatti, CEO da WOW Aceleradora, diz que a cultura do olho no olho ainda é forte no País | Foto: Divulgação

“Nossos investidores, e que são mentores, também estão distribuídos geograficamente, inclusive fora do país. Já nascemos operando virtualmente, o que não deixa de ser uma vantagem competitiva hoje. Desde o início, buscamos pelos melhores projetos e empreendedores, independentemente de onde estivessem”, afirma Ghignatti. O resultado da nova turma de aceleradas sairá no dia 15 de agosto. Vale lembrar que a WOW também oferece às aceleradas a possibilidade de follow-on de até R$ 500.000 por meio de sua rede de mais de 200 investidores e parceiros.



Alcance nacional

Criada em 2013 em Porto Alegre, a WOW já investiu em cerca de 80 startups. Uma delas é a Trocados, de Manaus, plataforma que oferece solução para falta de troco no comércio. “Queríamos crescer nosso negócio e sabíamos que uma das formas seria de se associar a uma aceleradora”, conta Silvestre Paiva, cofundador da Trocados. A distância geográfica de mais de 3.000 quilômetros entre as cidades não foi um empecilho para a startup. “Recebemos mentorias semanais online com especialistas em áreas que o negócio precisa, além do apoio da grande rede de investidores e mentores. Quando estamos com alguma dificuldade ou barreira, o apoio é imediato. Dessa forma, conseguimos ir destravando as barreiras que nos impedem de crescer”, finaliza.

*Com informações da Assessoria