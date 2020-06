TVs 8K incluem “som em movimento", bordas finas e 85 polegadas

Manaus (AM) - Em evento virtual, a Samsung anunciou novos modelos de TVs nesta terça-feira (16). A empresa sul-coreana apresentou os modelos 8K e 4K, com destaque para a linha QLED 8K. Uma das novidades é o "som em movimento". TVs custam até R$ 99.999

A novidade é das QLeds de 8K e 4K. E também chegaram novos modelos da The Frame (modelos que contam com obras de arte).

O recurso do ‘som em movimento’ funciona da seguinte forma: o sistema"lê" a área da imagem em que rola o som e aí os alto-falantes tocam de acordo com a posição da ação desta imagem, seja nas laterais, em baixo ou na parte superior da tela.

Outra função é que a TV faz um ajuste automático de áudio ao ambiente. Quando alguém liga um liquidificador na residência, por exemplo, a televisão entende esse barulho externo e aumenta o volume automaticamente.

Segundo a Samsung, a Alexa já funciona, a Bixby no nosso idioma será liberada no terceiro trimestre de 2020; também há previsão para uma atualização que incluirá o Google Assistente até o final do ano.

Sem bordas

Televisão mais cara do lançamento, a Q950T conta com um design praticamente livre de bordas. Vista de frente, ela tem 99% de tela.

Outras novidades

A Samsung trouxe ainda uma nova categoria s chamada Crystal UHD | Foto: Divulgação/ Samsung

A Samsung trouxe ainda uma nova categoria s chamada Crystal UHD. Os modelos possuem recursos que antes eram exclusivos da categoria QLed. O processador destes novos modelos faz o upscaling de imagem melhor e vêm com recursos antes exclusivos a modelos mais caros: Controle único para todos dispositivos HDR Premium Cabos escondido na traseira Modo Game automático (na TU 8000) Modo Ambiente para foto (na TU 8000) Comando de voz e assistentes de voz (na TU 8000)

Essas e outras novidades você pode acessar aqui !

