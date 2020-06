Iniciativa oferece financiamento de até US$ 5 mil para projetos

Podem participar da chamada universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil filiadas à rede SDSN Amazônia | Foto: Em tempo

Amazonas - A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), em parceria com o Instituto Amigos da Amazônia (iAMA), lançou uma chamada de propostas para apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) voltados ao enfrentamento da Covid-19 na Amazônia. Será oferecido um financiamento de até US$ 5 mil para dois projetos selecionados. A Iniciativa está com inscrições abertas até 8 de julho e busca propostas nos nove países da bacia amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.

Podem participar da chamada universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil filiadas à rede SDSN Amazônia, na qual a secretaria executiva é realizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

As instituições que não integram a rede podem fazer o pedido de adesão preenchendo o formulário de filiação no site: http://unsdsn.org/join.

O apoio financeiro fornecido pela iniciativa é voltado para pesquisas científicas, projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação, cujos resultados estarão disponíveis e acessíveis a curto prazo, visando contribuir para a contenção e mitigação da pandemia do novo coronavírus na Panamazônia.

De acordo com a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), já são mais de 290 mil casos confirmados e 11 mil mortes pela doença na região. Entre as populações indígenas, são 8,7 mil infectados e 696 falecidos, representando 127 povos afetados pela Covid-19.

"O objetivo é identificar e apoiar pesquisadores e instituições que estão trabalhando para combater essa ameaça urgente, que põe em risco 34 milhões de habitantes e mais de 350 comunidades indígenas e tradicionais, particularmente vulneráveis devido ao seu isolamento e acesso limitado à cuidados médicos”, destaca a secretária executiva da SDSN Amazônia, Carolina Ramírez Méndez.

As propostas apresentadas devem se enquadrar nas categorias definidas pela chamada: Saúde, Acesso a Alimentos, Educação, Acesso a Água Potável e Saneamento, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Consumo e Produção Sustentável, Conservação da Floresta e Biodiversidade Amazônica, Comunicação e Governança.

A iniciativa financiará dois projetos com valor igual ou inferior a US$ 5 mil por proposta. Serão apoiados os gastos essenciais para a execução bem-sucedida do projeto, que devem ser justificados no orçamento financeiro com base nos objetivos, atividades, metas e resultados a serem alcançados.

Os interessados podem realizar a submissão de propostas até o dia 8 de julho, por meio do link: bit.ly/financ2020 .

A divulgação do resultado da chamada, com o anúncio dos dois projetos selecionados, será feita no dia 17 de julho.

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail: [email protected]

Prêmio



Para identificar, dar visibilidade e incentivar práticas de enfrentamento aos impactos da pandemia, a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia também está promovendo, em parceria com a FAS, a terceira edição do Prêmio SDSN Amazônia, que premiará três soluções sustentáveis implantadas na região com um total de US$ 3,5 mil.

O foco da premiação são iniciativas que já estão em curso, voltadas para o combate ao novo coronavírus em comunidades indígenas, tradicionais e urbanas de baixa renda. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, no link: https://bit.ly/FormSDSNAmazonia2020 .

