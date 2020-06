Resultado preliminar da 3ª fase do programa Centelha AM é divulgado

Sede | Foto: Érico Xavier/ Fapeam

Manaus - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou, nesta sexta-feira (19/06), o resultado preliminar dos projetos de fomento selecionados na fase 3, do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Centelha Amazonas), edital N° 011/2019. Cada projeto pode receber até R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para transformar ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do estado do Amazonas

O prazo para a interposição de recursos administrativos, na fase 3, ocorre no período de 22 de junho até o dia 3 de julho.

A partir de hoje, faltam 29 dias para a publicação do resultado final do programa Centelha Amazonas. Realizado pela Fapeam, em parceria com a Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), a lista com os 28 projetos de inovação aprovados no programa será divulgada no dia 17 de julho.

Lançado no mês de agosto de 2019 pela Fapeam, o programa Centelha recebeu 964 ideias inovadoras, oriundas de 35 municípios do Amazonas.

Programa Centelha - Realizado em 21 estados, a iniciativa é executada pela Fapeam no Amazonas, sendo promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela Finep, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). O programa é operacionalizado pela Fundação Certi.

Resultado Preliminar da Fase 3 do Programa Centelha Amazonas disponível em:

http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Fase-3-Lista-preliminar-dos-aprovados-Programa-Centelha-Amazonas-2.pdf





