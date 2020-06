Campus Party Transire Amazônia realiza live nesta terça-feira (23)

Manaus - Nesta terça-feira (23) às 10h (horário de Manaus) ocorre a Live Especial Campus Party Digital Transire Amazônia que vai revelar mais detalhes sobre como o evento, que seria realizado em Manaus entre os dias 18 e 22 de março deste ano, mas teve de ser adiado por conta da pandemia, passa a integrar a Campus Party Digital 2020. Esta será a primeira edição global e digital desse acontecimento tecnológico que conectará Manaus a mais de 30 países.

Durante a live serão apresentados mais detalhes sobre o projeto, a programação do evento, palestrantes e qual será o papel da Transire na #cptransireamazonia. A transmissão será aberta ao público e poderá ser acessada neste link: http://quero.party/livecptransire.

A transmissão contará com a participação de Valéria Carrete, Diretora de Novos Negócios e Parcerias Estratégicas do Grupo Transire, e Francesco Farruggia, Presidente do Instituto Campus Party e fundador do Include by Campus Party. Também estarão presentes Thalis Antunes, Gerente de Conteúdos e Comunidades da Campus Party, e Átila Menezes, embaixador manauara e criador do Canal 1 Minuto Nerd.

"O Grupo Transire tem a inovação presente em seu DNA, faz parte da nossa essência, sendo fundamental em todas as áreas. Estaremos presente na Campus Party Digital 2020 para promover o conhecimento e a inovação do Amazonas. Queremos disseminar novas tecnologias e o papel dessa atividade junto à sociedade nesse momento. Esperamos que todos possam participar e acompanhar o que há de mais inovador em diversos setores", destaca Valéria Carrete, Diretora de Novos Negócios e Parcerias Estratégicas do Grupo Transire.

Campus Party Digital 2020

A Campus Party Digital 2020 acontecerá entre 9 e 11 de julho e terá conferências gratuitas ao vivo e on demand em um palco principal global, que contará com mais de 50 palestrantes de renome internacional e de diversas nacionalidades.

Além disso, outros cinco palcos temáticos em diferentes países vão reunir mais de 2 mil palestrantes convidados, que se apresentarão de forma alternada. A Campus Party Transire Amazônia se conectará com todos os campuseiros do Brasil e de outros países.

