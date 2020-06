Manaus é a cidade com mais representantes no Samsung Creative Startups

Manaus - O Samsung Creative Startups, programa de aceleração de startups da Samsung, selecionou os projetos que vão participar do Batch #5, considerada a última etapa da edição deste ano. Após uma fase de pré-seleção, que contou com 40 startups, foram escolhidas 14 de sete cidades diferentes do Brasil, com destaque para Manaus, no Amazonas, com seis projetos.

As outras cidades que terão participantes são Florianópolis (SC), Londrina (PR), São Paulo (SP), Campinas (SP), São Caetano do Sul (SP) e Itajubá (MG). A área mais contemplada pelas startups foi a saúde, com cinco projetos. Também foram escolhidas startups nas áreas de segurança, educação digital, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Realidade Aumentada e controle parental.

"Participar do processo de capacitação e aceleração de startups tão promissoras é motivo de orgulho para a Samsung. Vemos cada vez mais pessoas interessadas em criar soluções para demandas de áreas tão importantes como a saúde e a educação, sempre explorando novas tecnologias e ideias inovadoras", afirmou Paulo Quirino, Coordenador Nacional do Programa Creative Startups na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

A fase de pré-seleção, realizada no mês de maio, contou com atividades 100% online. Os grupos passaram por workshops de Design Thinking com o departamento de User Experience da Samsung e depois apresentaram os projetos para a banca avaliadora. A sessão de pitching também aconteceu por videoconferência e ajudou a definir quais seriam as startups selecionadas para o Batch #5.

As startups escolhidas receberão cada, até R$200 mil livres de equity, para serem investidos no desenvolvimento e aprimoramento dos produtos e serviços apresentados, conforme regras previstas pela Lei da Informática. O programa, que já acelerou 42 startups nas edições anteriores, ainda prevê mentorias técnicas e de mercado, treinamentos e assessorias, inclusive com profissionais da Samsung.

Conheça mais detalhes sobre as 14 startups selecionadas para o Batch #5:

Startup: AppGuardian (http://www.appguardian.com.br)

Local: São Paulo (SP)Tema: Parental Control. Solução tecnológica que ajuda pais e filhos a organizar a sua rotina no mundo digital. Inclui navegação segura, sistema de localização e controle de uso de aparelhos eletrônicos.

Startup: CAEx (http://studiocae.com/)

Local: São Paulo (SP)Tema: Realidade Aumentada. Laboratórios virtuais completamente interativos e imersivos, para o ensino fundamental, tudo isso dentro de um dispositivo mobile e em realidade aumentada.

Startup: CogniSigns (http://www.cognisigns.com)

Local: Florianópolis (SC)Tema: Saúde. Sistema que virtualiza protocolo mundial de perguntas para identificar crianças com sinais de autismo, auxiliando pais e cuidadores.

Startup: DriveOn (http://www.driveonauto.com/)

Local: Manaus (AM)Tema: IoT. Com tecnologia Blockchain, gera score de comportamento de condutores de veículos que pode ser utilizado para seguradoras e empresas frotistas.

Startup: Gawa (http://gawa-ifam.000webhostapp.com/)

Um dos projetos finalistas de Manaus | Foto: Divulgação

Local: Manaus (AM)Tema: Educação. Plataforma gamificada seguindo modelo de jogos arcade e fliperamas para contribuir com a coleta seletiva e trabalhar a conscientização de descarte correto de lixo.



Startup: Lazu (http://lazu.org)

Local: Manaus (AM) Tema: Educação. Plataforma de ensino que aproxima aprendizagem e leitura com conversas mais leves e conteúdos adaptados para o desempenho e a região do aluno, disponibilizada em dispositivo mobile.

Startup: Lenscope (http://lenscope.com.br)

Local: Campinas (SP)Tema: Saúde. Aplicativo móvel que permite a tomada de medidas da face, para confecção de óculos remotamente.

Startup: LotsApp (http://lotsapp.io)

Local: Manaus (AM)Tema: Segurança. Solução de mapeamento de riscos de conformidade de origem e cadeia de custódia na indústria têxtil para reduzir gastos e ampliar mercados.

Startup: Magroove (http://artists.magroove.com/)

Local: São Paulo (SP)Tema: Inteligência Artificial. Plataforma que concentra ferramentas que um músico independente precisa para desenvolver a carreira, reduzindo o gap para o consumidor final.

Startup: Manaós Tech (http://www.manaostech.com)

Local: Manaus (AM)Tema: Educação.Uso de Realidade Aumentada para maior engajamento dos alunos em conteúdos de pensamento computacional, lógica, programação, desenvolvimento de games e apps. E tudo isso atrelado ao conteúdo estabelecido pela BNCC.

Startup: NexAtlas (http://www.nexatlas.com)

Local: Itajubá (MG)Tema: IoT. Facilita o acesso de pilotos a informações simultâneas de planejamento de rotas com imagens meteorológicas, economizando tempo e aumentando consideravelmente a segurança de vôo.

Startup: Preveni (http://www.preveni.com.br)

Local: Londrina (PR)Tema: Saúde. Analisa o risco dos pacientes acamados de acordo com a Escala de Braden e emite avisos indicativos, automatizados e parametrizados para a mudança de decúbito para otimizar o trabalho dos hospitais e evitar escaras .

Startup: SleepUp (www.sleepup.com.br)

Local: São Caetano do Sul (SP)Tema: Saúde. Tratamento remoto, virtual e personalizado para insônia, com maior acessibilidade, custo-benefício e sem uso de medicamentos.

Startup: Work-Right Startup (http://www.sleepup.com.br)

Local: Manaus (AM)Tema: Saúde. Roupa equipada com módulos/sensores para captar a posição e o movimento feito naquela parte específica do corpo. Pode ser utilizado por atletas para monitoramento da correto movimento de atividade física.

