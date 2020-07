Aplicativo da Samsung auxilia usuário a criar hábito de lavar as mãos

Criar um hábito leva, aproximadamente, 30 dias. E, em um momento em que a higiene pessoal é ainda mais relevante, algumas práticas, como lavar as mãos regularmente, devem fazer parte da rotina diária de todos. Pensando nisso, a Samsung desenvolveu o aplicativo Hand Wash. Disponível para download na Galaxy Store em smartwatches como Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active e Galaxy Watch Active2, a solução auxilia os usuários a manter uma rotina adequada de higienização das mãos.

A Samsung listou algumas dicas e informações sobre o funcionamento do aplicativo Hand Wash. Confira:

Estabelecendo um padrão para lavagem das mãos

Embora a conscientização sobre a importância de lavar as mãos com frequência e cuidadosamente tenha aumentado, as opiniões podem diferir sobre o que “com frequência e cuidadosamente” realmente significam na prática. É por isso que a Samsung desenvolveu um aplicativo para fornecer um guia claro sobre como e com que regularidade os usuários devem lavar as mãos. O aplicativo Hand Wash ajuda os usuários a se lembrarem da lavagem das mãos em intervalos regulares ao longo do dia.

Estabelecendo uma rotina

Então, com que frequência devemos lavar nossas mãos? Estima-se que a lavagem das mãos de seis a dez vezes por dia esteja ligada a um menor risco de infecção. Mas, à medida que passamos nossos dias ocupados, nem sempre é fácil nos lembrar de acompanhar essa rotina regular de lavagem.

Para ajudá-lo a lavar as mãos regularmente, o aplicativo Hand Wash inclui uma função de alarme; os usuários podem selecionar o botão “Lembretes” para adicionar ou modificar os horários de seus alarmes. Por exemplo: os usuários podem definir um alarme que os notificará a cada duas horas, para que possam lavar as mãos em intervalos regulares. O número de alarmes que cada usuário define corresponderá a uma meta no painel do aplicativo.

Lave as mãos cuidadosa e corretamente

Leva mais tempo do que você imagina para lavar bem as mãos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda lavar as mãos por pelo menos 20 segundos – aproximadamente o tempo que leva para cantar a música ‘Parabéns pra você’ duas vezes. Mas é claro que cantar ou cantarolar toda vez que você lava as mãos nem sempre é prático.

É aqui que a função de timer da lavagem das mãos é útil. Ela dura 25 segundos, incluindo cinco segundos para aplicar sabão e 20 segundos para esfregar. Depois de receber a notificação de alarme de que é hora de lavar suas mãos, você pode facilmente tocar e deslizar o relógio para iniciar o contador, o que fornecerá feedback tátil, assim como gráficos quando o timer iniciar. Além disso, todos os Galaxy Watches são resistentes à água, portanto, não é necessário remover o relógio antes de lavar as mãos.

Mantendo o controle de sua higiene pessoal

Embora definir alarmes regulares seja uma boa maneira de manter o hábito de lavar as mãos, é claro que pode haver momentos entre esses intervalos em que outras ocorrências exijam que você mantenha as mãos higienizadas, como utilizar o banheiro, preparar a comida ou fazer uma refeição.

No painel do aplicativo Hand Wash, os usuários podem acompanhar facilmente quanto tempo se passou desde a última vez que lavaram suas mãos, além de consultar o número diário de lavagens e quantas vezes foram lavadas até aquele momento do dia. Se os usuários estiverem lavando as mãos deles antes do próximo alarme de lembrete agendado, basta tocar no botão “Lavar Agora” antes da higienização para desativar o próximo alarme.

Monitorando o progresso semanalmente

Manter um hábito significa comprometer-se com o tempo – e comprometer-se a lavar suas mãos pelo menos seis a dez vezes por dia não é exceção.

*Com informações da Assessoria