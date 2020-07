Amazonenses criam ferramenta inovadora para compra de produtos

Inovação em serviço de compra online em supermercados pretende expandir possibilidades de clientes | Foto: Reprodução

Manaus - Além da praticidade durante a pandemia no novo Coronavírus, fazer compras online virou necessidade por conta do isolamento social. Pensando nisso, o empresário amazonense Gabriel Araújo lançou, em parceria com a empresa de tecnologia Mohatron, o "MS DELIVERY SUPER" - uma ferramenta voltada para o setor de supermercados, exclusiva para compra de produtos.

Empresário é destaque na área de Publicidade e Marketing no Amazonas | Foto: Reprodução

O projeto é inovador e os criadores afirmam que o aplicativo “Super” trará experiências únicas de compra de produtos, pois ele possibilita ter o supermercado inteiro na palma da mão do cliente. Com mais comodidade, o consumidor pode optar por receber os itens em casa, com toda a segurança, pelo delivery.

“Com a pandemia, a cultura de consumo mudou e o cliente buscará cada vez mais novas formas de adquirir produtos sem sair da comodidade da sua casa. As empresas que se adaptarem mais rápido às mudanças, sairão na frente", afirmou Gabriel, considerado como o “jovem gênio” do marketing por empresários da Região Norte.

Acesso com um clique

Ferramenta abrange grandes redes de supermercados | Foto: Ana Gadelha

Ao contrário do aplicativo tradicional, o aplicativo web não precisa ser instalado pelo cliente. Ou seja, uma barreira a menos para o cliente fazer o pedido. O site é aberto diretamente no navegador.

Parceria de sucesso

O sucesso da criação, segundo o empresário, se deve a parceria com a respeitada empresa de tecnologia Mohatron. A expectativa é que o sistema seja expandido para outros setores.

"Desenvolvemos uma ferramenta que possibilita montar sua loja virtual integrada a qualquer sistema", destacou.

Gabriel afirma ainda que mesmo com o recente lançamento da plataforma, grandes redes de supermercados já aderiram ao produto inovador.

“A procura tem sido grande e já estamos recebendo feedbacks. Temos tudo o que o cliente precisa e ainda mais, pois conseguimos integrar com todos os canais de comunicação da empresa”, finalizou.

Empresário destaca a parceria como sucesso do negócio | Foto: Arquivo Em Tempo

Novidades

O empresário afirmou que o próximo passo da ferramenta é facilitar ainda mais a venda de produtos e acesso dos clientes. Com isso, materiais de construção, cosméticos e variedades também entrarão nos serviços aos clientes.

Para os estabelecimentos que queiram aderir à tecnologia, basta entrar em contato pelo telefone (92) 98202-1401.

Leia Mais

Fiocruz aposta em vacina contra a Covid-19 em 2021

Twitter lança ferramenta de combate à violência doméstica