Veja quatro novas mudanças que serão ativadas pelo WhatsApp

O aplicativo WhatsApp trabalha, atualmente, em novas modificações para os usuários da plataforma. Pelo menos quatro novidades serão liberadas muito em breve pelo app de mensagens. Confira:

Modo de pesquisa

O WhatsApp desenvolve em um novo modo de ‘pesquisa avançado’. A função será liberada para Android e iOS em breve.

Atualmente, a plataforma trabalha para melhorar a interface da função, que permitirá pesquisar um tipo de mensagem específica.

Mensagens autodestrutivas

O aplicativo de mensagens também enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.197.10.

No update, a plataforma implementou um painel que apresenta ‘mensagens expiradas’ (mensagens autodestrutivas).

Ao ativar o recurso, pode-se escolher o quanto as próximas mensagens vão durar no bate-app. Quando disponível, qualquer pessoa poderá ativar e desativar as mensagens nos bate-papos.

Novos Emojis

O popular app vai liberar ainda novos emojis para os usuários, sendo 138 no total. A novidade chegará apenas para os usuários do WhatsApp no Android.

App personalizado

Por último, a plataforma está trabalhando em um novo recurso que permite usar papéis de parede diferentes em bate-papos distintos (multi wallpapers).

A novidade é uma grande mudança, já que o app nunca permitiu personalizar bate-papos específicos.

