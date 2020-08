Orkut está de 'volta' e leva internautas à loucura

O Orkut voltou a ser motivo de conversa. Isto porque surgiu um site com as exatas mesmas características da rede social que foi aposentada em 2014. Porém, a nova plataforma não é o Orkut em si, mas uma página semelhante criada por um fã saudosista. Confira o site !

A possibilidade da volta da rede social que marcou toda uma geração alegrou muitos brasileiros. Afinal, a semelhança do novo site com o Orkut oficial é tanta que a cópia chega a ser irretocável, mas basta ler com atenção os dizeres na introdução da página para entender que se trata de uma homenagem.

Informações oficiais do perfil:

"O orkut.br não tem vínculo com o Google e não é o mesmo site que o orkut.com. Caso sua intenção seja acessar a antiga rede social filiada ao Google, pedimos desculpas mas não será possível, infelizmente o Orkut.com encerrou suas atividades em 2014".

"O orkut.br está sendo desenvolvido por um fã da rede social (Murillo Fagá) que em sua homenagem está recriando o Orkut do zero, buscando utilizar as mesmas ferramentas e design do site original".

Além disso, há uma mensagem no topo da página que deixa claro que o orkut.br não tem ligação alguma com o Google, visto que foi a empresa que encerrou a plataforma depois de comprá-la.

Sendo assim, não busque por fotos antigas e textos publicados no seu perfil anterior: ainda que a ideia seja construir um novo Orkut totalmente baseado no velho Orkut, é importante lembrar que são plataformas diferentes. "Você não vai ter acesso a sua antiga conta do Orkut.com. Mas pode criar uma conta nova e adicionar seus amigos, enviar recados, depoimentos e participar de comunidades e muito mais", inclusive, avaliar o quão "confiável, legal e sexy" os outros usuários são.

O site ainda está em desenvolvimento, mas já conta com as saudosas comunidades que reuniam milhares - ou até milhões - de usuários com as mesmas manias, características, opiniões, medos e tantas outras coisas em comum.

Como o site foi criado por um fã e não tem vínculo com nenhuma empresa desenvolvedora, é preciso ter em mente que a segurança durante o uso da plataforma não é garantida.

Orkut | Foto: Divulgação

Orkut | Foto: Divulgação

Leia Mais