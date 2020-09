Zoom supera estimativas de receita trimestral com aumento de trabalho

O Zoom superou as estimativas de receita do segundo trimestre, uma vez que se beneficiou dos esforços para converter mais da enorme base de usuários que trabalham em casa que ganhou na crise do coronavírus em clientes pagantes.

A receita total no trimestre encerrado em 31 de julho saltou 355%, para 663,5 milhões de dólares, superando as estimativas de 500,5 milhões de dólares, de acordo com dados do IBES Refinitiv.