Brasil produzirá respirador projetado pela Nasa

Um ventilador pulmonar projetado pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, será produzido no Brasil para contribuir no enfrentamento à Covid-19. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, está financiando o desenvolvimento em escala do aparelho.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez a homologação para fabricação desses respiradores pela empresa brasileira Russer, no interior paulista. As adaptações às normas brasileiras são feitas na Unidade Embrapii – Senai Cimatec em Salvador, na Bahia. A Embrapii entrou com financiamento para adaptação do produto com R$ 530 mil. O primeiro lote produzido será de 300 ventiladores pulmonares ao custo unitário de R$ 59 mil.

“Estão desenvolvendo um projeto com financiamento da Embrapii que trata justamente de fazer as adaptações necessárias para o uso do respirador no Brasil, bem como o acréscimo de algumas funcionalidades adicionais muito importantes como permitir uma massagem cardíaca sem ser necessária a desentubação do respirador”, disse o diretor de Operações da Embrapii, Carlos Eduardo Pereira. “A ideia da Cimatec é, inclusive, buscar instituições parceiras para que possa doar os primeiros 50 respiradores que estão sendo produzidos pela Russer para municípios, cidades de menor porte para fazer mais uma contribuição de apoio nos problemas causados pelo coronavírus”, concluiu.

O Senai Cimatec é credenciado pela Embrapii para atendimento na área de Soluções Industriais com um programa de suporte tecnológico para promover a pesquisa aplicada nas tecnologias integradas da manufatura de atendimento a indústria brasileira.

Seleção

A Nasa fez uma chamada pública para licenciar a tecnologia dos ventiladores pulmonares que atraiu 331 empresas de diversos países e 30 do Brasil. Do total, 28 foram selecionadas, sendo duas brasileiras, a Russer e o Senai-Cimatec, que é uma das unidades Embrapii. A agência espacial liberou a patente durante a onda de infecção pelo novo coronavírus, dispensando o pagamento de royalties.

O aparelho, batizado de Vital, da sigla em inglês de Ventilator Intervention Technology Accessible Locally, é o primeiro a ser homologado no mundo.

Funcionalidades do respirador

De acordo com o Senai, o ventilador pulmonar tem as características e funções necessárias para tratamento de 95% dos casos críticos de Covid-19, em que a intubação seja necessária. Uma das funcionalidades do aparelho é ser o único do segmento a suspender o funcionamento durante um procedimento de reanimação de paciente, sem perder os parâmetros ajustados anteriormente.

Emprabii

A Embrapii é uma Organização Social com contrato de gestão com os Ministérios de Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI), Educação (MEC) e Saúde. Já possui são mais de 60 projetos apoiados no combate à Covid-19.