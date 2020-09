Uber lança novos recursos para segurança durante eventos

Dispositivo irá gravar áudio, informará se a viagem terminou antes do destino e outras novidades | Foto: Reprodução

Manaus- A Uber anunciou uma série de novos recursos e iniciativas voltadas à segurança durante evento online realizado nesta quinta-feira (3). Na ocasião, foram anunciadas novidades como a checagem de documento dos usuários, checagem de segurança alimentar para restaurantes, a criação de conteúdos educativos de segurança viária para os entregadores parceiros e a expansão de ferramentas como a detecção de paradas inesperadas.

Que agora também vai identificar se a viagem terminar antes do destino final e a gravação de áudio, que será expandida para todo o Brasil. A empresa também divulgou que, desde o começo da pandemia, já investiu R$ 50 milhões no Brasil, em medidas de segurança e apoio.

Foram R$ 11 milhões em assistência financeira para os parceiros e R$ 8 milhões em reembolso de máscaras e álcool em gel, entre outras iniciativas voltadas para a comunidade.

Novos recursos de segurança anunciados:

• Conteúdo educacional sobre segurança viária: Entregadores parceiros que utilizam bicicletas e motocicletas para realizar entregas vão passar a receber mensagens educativas sobre melhores práticas no trânsito. A ideia é contribuir com informações relevantes para que os parceiros tomem as devidas precauções e evitem acidentes. O conteúdo foi elaborado em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo e consultores de engenharia de trânsito e análise de comportamento como a Hora H e a Talentos Agregados.

• Checklist de medidas de higiene para restaurantes: Os restaurantes cadastrados no Uber Eats agora precisam passar por uma lista de verificações para confirmar que seguem medidas sanitárias, como monitoramento da saúde dos funcionários e higienização de utensílios.

• Checagem de documentos de usuários: Usuários que optarem por pagar sua primeira viagem em dinheiro, sem fornecer dados do meio de pagamento digital (cartão de crédito ou débito), precisarão fornecer um documento de identidade, como RG ou CNH. A tecnologia já é utilizada pela Uber em países como Chile, México e Argentina.

• U-Ajuda 2.0: A ferramenta lançada no ano passado ganhou uma nova versão. Agora, além de detectar automaticamente paradas inesperadas ou longas, será identificada também a conclusão de viagens fora do destino planejado. A mudança não prevista é detectada por meio da tecnologia do GPS e direciona o usuário ou motorista parceiros para os recursos de segurança do app.

• Expansão nacional do U- Áudio: O recurso de gravação de áudio, que já estava disponível para motoristas e usuários de 16 cidades, chegará a todo o Brasil. A partir de agora, tanto o usuário quanto o motorista parceiro terão a opção de relatar um incidente de segurança e anexar o arquivo de gravação de áudio. O áudio permanece criptografado e armazenado diretamente no dispositivo de quem fez a gravação. A Uber só poderá acessá-lo se for compartilhado como parte do relato.

